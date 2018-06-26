歷經強震考驗 台鐵花蓮新站將啟用

2018-06-26 16:27 中央社 花蓮縣26日電



台鐵花蓮火車站改建工程，歷經花蓮強震，所幸未損及新建車站主體結構，但影響施工期程展延2個月，完工後若使用執照申請順利，可望今年9月底正式啟用。 中央社 分享 facebook 台鐵花蓮火車站改建工程，歷經花蓮強震，所幸未損及新建車站主體結構，但影響施工期程展延2個月，新建主體工程將於7月底完工，若使用執照申請順利，可望9月底正式啟用。

花蓮火車站是東部大眾運輸的主要交通樞紐，僅次於台北火車站，是台鐵局營收第2高的車站，並於2014年7月晉升為特等站，每天都有數以萬計的旅客出入。

花蓮站是「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」中27站最後完工的一站。

交通部鐵路改建工程局東工處副處長許健宏受訪說，花東線鐵路整體服務效能提升計畫範圍為花蓮站至台東站間共 26個車站，再加上新城站共 27個車站的改善工程，原計畫期程從2009年3月至2017年8月，總經費新台幣60.81億元。

其中，計畫重點的花蓮站改建工程，經變更計畫，工程經費從原本6.9億元，增加為7.82億元，自2015年動工，期間因面臨多重因素難以克服，以致工程落後。鐵工局將相關展延計畫報准交通部，並由行政院轉呈國家發展委員會審查，期程展延到明年9月。

鐵工局東部工程處第三工程段長江俊宏表示，工程受到0206地震影響，工期展延2個月，施工單位加緊趕工，目前進度還微幅超前0.4%左右。為確保新建車站主體結構安全，災後特別委請結構技師檢視，未損及新建車站主體結構。

由於要在不影響旅客進出而原地改建限制下，必須突破空間瓶頸；且非僅「拉皮」而已，整建的內容包含增建跨站式站房，並增設自由通道貫通前、後站等。因此工程人員形容「穿著衣服改衣服」，工程確實面臨高難度挑戰。

江俊宏說，花蓮車站改建工程分二階段，第一階段車站主體部份，預計7月底完工，接著向縣府申請使用執照，包括消防安檢、無障礙設施及其他室內裝修等，約需2、3月的時間。第二階段舊站體改建工程，隨第一階段主體新站啟用而展開，工期10個月，預計明年全站以嶄新面貌迎客。

花蓮新車站啟用後，車站室內空間約達2117坪，足可滿足每日5萬人次的旅運需求，其中原候車空間擴增為現有的6.5倍；候車座位也從原來的144席，增加到577席，商業空間也擴增4倍。

另外，升降式電梯、電扶梯、廁所數量、自動售票機、人工售票窗口等設施都大幅增加。

一般民眾稱為「前、後站」是工程中的「東、西站」，未來將由通廊銜接，民眾不須買月台票即可通行，廊道南側規劃成商場。江俊宏說，車站正好在航線下方，民眾可在廊道中喝著咖啡從玻璃窗中一覽戰鬥機降落，絕對是獨一無二的賞機觀景台。