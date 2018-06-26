台鐵唯一民間出資車站「林榮站」 7月10日啟用

2018-06-26 16:29 中央社 花蓮縣26日電



位於花蓮縣壽豐鄉及鳳林鎮交界的林榮火車站，因花東鐵路電氣化計畫興建時地方陳情復站，加上車站旁的新光兆豐農場無償提供土地，並捐贈興建車站工程經費新台幣3.15億元，讓這座車站得以重生，經履勘作業完成各項缺失修正後，預計7月10日啟用。 中央社 分享 facebook 位於花蓮縣壽豐鄉及鳳林鎮交界的林榮火車站，是花東鐵路首座地下車站，經履勘作業完成各項缺失修正後，預計7月10日啟用。

林榮火車站設站時稱為平林，1962年改名林榮。後因台東線鐵道拓寬時為線路截彎，此路段改由河底隧道直接穿過而於1982年廢站。

因花東鐵路電氣化計畫興建時地方陳情復站，加上車站旁的新光兆豐農場無償提供土地，並捐贈興建車站工程經費新台幣3.15億元，讓這座車站得以重生，迎接旅客到來。

交通部鐵路改建工程局東工處副處長許健宏表示，配合花東鐵路電氣化新溪口隧道興建，預留後續車站的結構，今年1月底完成車站建築裝修、機電、景觀等工程。

許健宏說，地下2層的林榮站是花東鐵路首座地下車站，擁有東西兩側股道、月台，月台長度260公尺，可停靠12節車廂；站內有3部電梯與手扶梯，民眾搭火車於地下層下車後，走到地上層出口就可見到一片綠地，迎面是新光兆豐農場門口，復站後能與當地周邊風景區串聯，為花東鐵路再添一座特色景觀車站。

另外，東線瓶頸路段雙軌暨電氣化計畫「最後一里」花蓮縣瑞穗、三民站間的9.25公里，第一階段軌道已於去年9月完成西正線切換啟用，第二階段東正線目前工程也已完工，上月24日與林榮站合併完成履勘作業。

待瑞穗、三民路段雙軌化後，花東鐵路雙軌路段達全線長度的27.1％，具有減少列車交會待避及提升局部路線容量效益，此路段啟用後，可縮短部分列車交會停等時間約3至10分鐘，並提高準點率。

許健宏表示，後續花東鐵路全線雙軌化計畫，目前正進行綜合規劃及環境影響評估作業。