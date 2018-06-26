未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



為了保障舊制勞工退休金權益，勞動部今日公布，107年度符合足額提撥的勞工退休金準備金的事業單位已達96.27%，約有10萬4千多家事業單位，已提撥準備金達926億餘元。勞動部表示，針對尚未補足差額的事業單位加強監督，要求儘速補足，以防退休勞工領不到退休金。

勞動部指出，依《勞動基準法》第56條第2項規定，雇主應於每年年底估算次一年度符合退休條件勞工所需的退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。

根據勞動部統計，經2年查核及輔導，107年適用勞退舊制的事業單位有10萬4千多家，截至本月中旬，已符合足額提撥規定的事業單位達10萬4百多家，佔全部舊制事業單位的96.27%，約較去年提早3個月達成96%足額比率。

勞動福祉退休司長孫碧霞說，此次符合舊制勞退有95萬人，避免事業單位資金周轉不靈、或是有還款壓力等，都會要求事業單位提撥退休準備金，輔導業者估算及補足差額。