影／屏縣推出8條輕旅遊友善路線 鼓勵身障者出遊

2018-06-26 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



暑假到，屏東縣政府以旅遊復康巴士為身障者開發8條友善的輕旅遊路線，暑假期間主打「銀夏246」，如果在周一至周四間叫車，並符合相關規定，就可享有免費服務，另外為鼓勵身障者出遊，縣府還添購了手搖三輪車，目前在大鵬灣及吾拉魯滋咖啡館均有擺放，身障或年滿65歲以上長者均可免費使用。

為了宣導今年夏天的友善輕旅遊路線，縣府還請來患有脊髓型肌肉萎縮症的趙致翊全家率先體驗，趙爸爸坦承，每次全家要出門旅遊，光是訂車、訂旅館或安排餐廳，就會發現要為身障者尋找適合的旅遊點，真的不容易；這次他們全家特別搭乘旅遊復康巴士，到萬金教堂、吾拉魯滋部落、185林蔭大道旅遊，不但便利，而且有趣。

縣府表示，目前旅遊復康巴士每月出車次數大約在10趟左右，年底還會再添購一輛，暑假期間為了鼓勵身障者結伴出遊，縣府還推出「銀夏246」，周一至周四間叫車，並符合4人以上同行、其中1名身障者年滿65歲以上等相關規定，可享免費，其餘時間收費標是以每公里5元計算。

這次規劃8條旅遊路線還連接全縣近300家友善餐廳，包括吾拉魯滋部落、涼山遊憩區、霧台谷川大橋、竹田驛園、大鵬灣、國立海洋生物博物館、高山巖、鵝鑾鼻公園等，預約電話：08-7890608。