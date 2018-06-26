親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

影／屏縣推出8條輕旅遊友善路線 鼓勵身障者出遊

2018-06-26 15:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

暑假到，屏東縣政府以旅遊復康巴士為身障者開發8條友善的輕旅遊路線，暑假期間主打「銀夏246」，如果在周一至周四間叫車，並符合相關規定，就可享有免費服務，另外為鼓勵身障者出遊，縣府還添購了手搖三輪車，目前在大鵬灣及吾拉魯滋咖啡館均有擺放，身障或年滿65歲以上長者均可免費使用。

為了宣導今年夏天的友善輕旅遊路線，縣府還請來患有脊髓型肌肉萎縮症的趙致翊全家率先體驗，趙爸爸坦承，每次全家要出門旅遊，光是訂車、訂旅館或安排餐廳，就會發現要為身障者尋找適合的旅遊點，真的不容易；這次他們全家特別搭乘旅遊復康巴士，到萬金教堂、吾拉魯滋部落、185林蔭大道旅遊，不但便利，而且有趣。

縣府表示，目前旅遊復康巴士每月出車次數大約在10趟左右，年底還會再添購一輛，暑假期間為了鼓勵身障者結伴出遊，縣府還推出「銀夏246」，周一至周四間叫車，並符合4人以上同行、其中1名身障者年滿65歲以上等相關規定，可享免費，其餘時間收費標是以每公里5元計算。

這次規劃8條旅遊路線還連接全縣近300家友善餐廳，包括吾拉魯滋部落、涼山遊憩區、霧台谷川大橋、竹田驛園、大鵬灣、國立海洋生物博物館、高山巖、鵝鑾鼻公園等，預約電話：08-7890608。

另外，縣府還添購了手搖三輪車，目前在大鵬灣及吾拉魯滋部落各放置5輛，供身障者或年滿65歲以上長者免費使用，8月在竹田驛站及六堆文化園區也會設置。

屏東縣政府在吾拉魯滋部落及大鵬灣設置手搖三輪車，鼓勵身障者及年滿65歲的長輩體驗...
屏東縣政府在吾拉魯滋部落及大鵬灣設置手搖三輪車，鼓勵身障者及年滿65歲的長輩體驗，今由屏東縣長潘孟安及泰武鄉長邱登星率先體驗。記者翁禎霞／攝影
分享
趙致翊全家率先體驗旅遊復康巴士及輕旅遊路線，全家人都說好玩。記者翁禎霞／攝影
趙致翊全家率先體驗旅遊復康巴士及輕旅遊路線，全家人都說好玩。記者翁禎霞／攝影
分享
暑假到，可以到屏東縣吾拉魯滋部落體驗手搖三輪車。記者翁禎霞／攝影
暑假到，可以到屏東縣吾拉魯滋部落體驗手搖三輪車。記者翁禎霞／攝影
分享

身障者大鵬灣咖啡館
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

日薪1120元含勞健保 高市府提供355個暑期工讀

2018-06-26 15:10

杉林飛行傘計畫喊卡 高雄人賺不到飛行觀光財

2018-06-26 10:36

屏東今年暑假很「原味」 大樹下分享音樂藝術

2018-06-26 09:18

枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23

歌唱夢想 屏東2女拿下金曲獎

2018-06-26 00:01

地下化延誤 高捷新高雄站或先通車

2018-06-25 23:55

金門脫硫渣開挖清運 民眾誤會偷埋

2018-06-25 23:28

全國首個 社區共融空間啟用

2018-06-25 23:14

范巽綠常出國 市府：皆依規定辦理

2018-06-25 22:46

上任3年半 高市教局長出國17次

2018-06-25 22:43

脫硫渣爆汙水亂流？ 金門環保局指合乎標準

2018-06-25 21:42

潮州畜牧業遊說團成立 首波遊說轄區15家養豬場

2018-06-25 18:40

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

影／溫情訴求 高雄市道安短片宣傳馬路如虎口

2018-06-25 16:20

高市教局長3年半出國103天遭批 教局：皆公務考察

2018-06-25 15:00

電纜遭挖損 高雄三民區4616戶停電

2018-06-25 11:31
看更多

熱門文章

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

吊詭的緊急停水通知 高雄人一片譁然

2018-06-26 15:27

「全台最時尚」招呼站 台鐵林榮站下月10日啟用

2018-06-25 23:59

影／馬辦事效率高「援交高手」1天最多2次

2018-06-25 23:15

苗栗市26日起停收垃圾3天 9處定點定時供丟棄

2018-06-25 19:20

地下化延誤 高捷新高雄站或先通車

2018-06-25 23:55

癌末教授 病榻旁跟兒子交心

2018-06-26 00:17

母3年前不幸為校犧牲 她縣長獎畢業榮耀母親

2018-06-26 00:06

吳音寧沒事 畜產總座姚量議請辭「天公疼憨人」

2018-06-25 23:59

基隆「鐵支路」越夜越美麗 他們提供星光服務感動評審

2018-06-25 20:27

枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23

潮州畜牧業遊說團成立 首波遊說轄區15家養豬場

2018-06-25 18:40

林口下福里建遊憩場所 台電允出錢出力

2018-06-25 19:08

桃園升格至今 人口破220萬 六都最年輕

2018-06-25 23:47

新竹市香山濕地環教園區 6月30日試營運

2018-06-26 07:36

影／愛馬成癡！他打工1個月為騎馬1小時

2018-06-25 18:36

基隆文化中心 最快明年初整建

2018-06-25 23:24

禁限建近半世紀！社子島開發案都計審議通過

2018-06-26 12:45

失業航空地勤女重拾烘焙夢 親友變試吃團很給力

2018-06-26 09:12

要砍白鶺鴒的家？嘉義郵局善意回應「今年不修樹」

2018-06-25 21:03

土匪山上想偷渡露營 社區人士三度夜巡勸離

2018-06-26 10:37

面對人生最後一哩路 「正能量是良藥」

2018-06-26 00:15

救火被指放火？綠議員要求林佳龍：為台電改善空汙說話

2018-06-26 13:15

萬里隧道限速50 逼車頻傳民盼提速

2018-06-25 19:02

2大超商進駐 梨山「再度被看見」

2018-06-25 23:14

南投市長選戰 綠循「柯P模式」

2018-06-25 23:05

不是保麗龍！台南玉井芒果節周六推巨無霸芒果冰

2018-06-26 13:42

台南照服員平均34K 社會局：吸引年輕人好契機

2018-06-25 18:44

彰化縣校園二期種電啟動 種電直接回餽學校

2018-06-25 21:26

超商宮殿風 「讓顧客有尊榮感」

2018-06-25 23:17

QR Code換證e指通便民 桃園創新換證一次搞定

2018-06-25 20:01

台南錦湖國小節水 貯滿75噸雨水

2018-06-26 00:04

脫硫渣爆汙水亂流？ 金門環保局指合乎標準

2018-06-25 21:42

台中敬老愛心卡 林佳龍：沒病強身有病看醫生

2018-06-25 21:02

影／台南玉井芒果交易旺 觀光客最氣三件事

2018-06-26 15:43

杉林飛行傘計畫喊卡 高雄人賺不到飛行觀光財

2018-06-26 10:36

林榮站啟用時 憑車站票根 兆豐農場優惠

2018-06-26 00:08

歌唱夢想 屏東2女拿下金曲獎

2018-06-26 00:01

內政部今審社子島案 居民要求北市府硬起來

2018-06-25 23:32

范巽綠常出國 市府：皆依規定辦理

2018-06-25 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top