運動力就是妳的大魅力 華歌爾運動內衣給力

2018-06-28 00:00 聯合線上 文：鄭嘉蕙



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發現了嗎？身邊的運動女神越來越多。她開始跑步，她持續練TRX空中瑜珈，她下班團練韓風熱舞。不管起心動念的原因為何？愛運動的女生變多了！原來現在對美的定義要加上健康元素，運動就變成妹子們熱衷的活動。慢點、慢點，想跟上運動風潮，可得好好保護雙峰喔，運動內衣是妳養成運動健身、雕塑完美線條的好搭檔，請高度重視。

運動風潮大熱門，美眉們重視挑選服裝、鞋款等搭檔，運動內衣同樣超級重要。就是因為運動時會讓胸部震動、搖晃，一般內衣的支撐性和穩定度當然不夠，再加上運動會大量噴汗，保持肌膚乾爽舒適當然是一大學問。

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要講到內衣的專家，華歌爾家族當然是首選。早就注意到熱愛運動的女性需求，要保護雙胸不外擴下垂、要提供上圍舒適清爽…，華歌爾、莎薇、嬪婷針對不同年齡層的多種運動需求各有提案，愛上運動的同時不忘呵護胸部。

提到選擇運動內衣，首先一定要有「分級」的概念。

專業的運動內衣分可以用輕、中、重度來區分，建議妳依據運動強度選擇適合的款式。像是練瑜伽可以穿著輕度運動內衣，隨著運動強度增加，運動內衣的挑選也要向上提升，包覆、穩定、舒適…都是考量的因素。

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2017世大運速樁銀牌選手王佳葳在賽道飆速的美麗風采令人著迷，王佳葳2018擔任華歌爾Wacoal Sports五星專業運動內衣Plus的形象代言人可以說是相得益彰。最懂運動需求的王佳葳知道，在賽場上疾速前行的同時胸部要獲得升級版的防護，獨家五星彈力網可以上下左右完整包覆，加上3D立體罩杯，全方位提供360度保護。

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穿上Wacoal Sports五星專業運動內衣Plus可以減輕運動時對胸部造成的晃動，有了一流的保護力，舒適度不容打折扣，內層採用冰涼紗材質，運動的同時能夠感受雙峰舒適乾爽不悶熱，可以說是專為台灣女性打造的全方位運動內衣，除了是疾速女王王佳葳運動場上的最佳戰友，更是妳運動時的優質選擇。

對於功能講究、更要時尚出色？那妳一定不能錯過莎薇Savvy「薇潮」時尚--我的時尚好動BRA。夏天就是比基尼的季節，管它下水不下水都要勤練馬甲線、消滅小肚肚！因應百變運動女神的需求，薇潮推出內衣、背心、罩衫一系列，運動時尚動起來。

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內衣採美背設計，寬窄肩帶好舒壓，搭配Wincool材質會排汗好乾爽。背心內建固定式罩杯，是安穩舒適的運動小幫手。袖口挖洞的罩衫，不規則下襬開岔隨性變化衣長，性感心機隨著動感搖擺。

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女孩還有嬪婷「輕涼感洞」陪伴度過體育課或是運動時光。彈性材質穿著好輕鬆，輕涼網洞提供冰涼膚觸，高效散熱減低皮膚敏感及悶熱不適感，水晶紗保濕、抗菌又除臭，絕對是妳夏日涼感新體驗。

有氧、跑步、健身…走在潮流前面，運動不再是男性專利，當個用運動增添魅力的新女性，讓華歌爾家族各系列運動內衣，成為妳最給力舒適輕爽的後盾！