蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台南是虱目魚的主要產地，近日來，網路媒體報導，蔡英文總統上台後兩岸關係惡化，導致農漁產品西進無路，今天又有報導指出，台南學甲虱目魚業者昨向國民黨台南市長參選人高思博大吐苦水，「漁民就要倒了」。高思博則向漁民保證，只要年底當選台南市長，立刻為台南農、漁民打通開往大陸乃至世界的產銷大門，不再行鎖國政策。對此，漁業署今天發新聞稿表示，這不是事實。

漁業署表示，中國大陸從100年至104年透過學甲食品公司，辦理台南學甲地區虱目魚養殖契作，年契作量約2160公噸，其契作量僅占總產量3%，105年因產地價格上漲，兩岸因價格協議破裂，致契作中斷，媒體所報導，「蔡英文總統上台後兩岸關係惡化，導致漁產品西進無路」並非事實。

漁業署指出，雖然103年虱目魚出口中國大陸1555公噸，創歷年新高，不過自104年起至106年每年出口中國大陸量均未達100公噸，經檢討主要係因中國大陸消費者未能接受虱目魚多刺、特有風味等，與兩岸契作中斷及政治因素無關。

漁業署表示，現在積極輔導業者開發適合中國大陸市場的商品包括虱目魚肚、魚丸等，並持續補助業者參加中國國際漁業博覽會、廈門、福州及廣州等漁業博覽會，在業者及政府齊心努力下，今年出口量已較去年同期明顯成長，106年水產品出口中國大陸12萬6233公噸，較105年增加1萬9990公噸（+18.8%）。