中醫「冬病夏治」 養生有訣竅

2018-06-26 14:22 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



診所位在羅蘭岡的陳姓中醫師表示，根據中醫的理論，陰陽需要平衡，今年夏至是6月21日，如民眾在夏至之前到夏至之後的兩周這段治療寒性體質的最佳時刻，對個人寒性伏期症狀進行針灸等治療，配上減少冰鎮飲品等方法，大多可將寒氣逼出。 記者謝雨珊攝影 分享 facebook

夏天到了！每逢夏季天氣總是炎熱，時常讓人忍不住喝冰飲、吃冰淇淋解暑，不過根據傳統中醫「冬病夏治」的觀念，在暑期杜絕一切冰鎮飲品才是養身之道，到底何時是「冬病夏治」最好時機？大家又該如何利用這段時機養生？

「冬病夏治」，可對於在冬季較容易發生或加重的疾病，在夏季實施針對性治療，提高機體的抗病能力，進而在冬季減輕或移除易發性病症。但中醫師表示，每個人的體質和客觀情況都不一樣，具體如何進行「冬病夏治」，必須視個案而定，並且要經由中醫師診斷後才能進行。

南加州聯合針灸中醫師公會成員、擁有30幾多年針灸經驗的中醫師林義鏞表示，在冬天最常見的疾病包括感冒、支氣管炎、哮喘、風濕、手腳冰冷、怕冷等病。「夏治」的主要目的是改善人體營養平衡、緩減病情，最主要是針對體質虛寒的人，不是每個人都必要。根據中醫理論，「冬病夏治」屬於預防性醫學，在疾病潛伏時期，加強體質上的預防，可有效幫助人體，如運用「冬病夏治」的道理治病，不只可減緩冬天病症，對來年春天也極有幫助。

診所位在羅蘭岡的陳姓中醫師表示，根據中醫的理論，陰陽需要平衡，今年夏至是6月21日，如民眾在夏至之前到夏至之後的兩周（今年的6月7日至7月9日）這段治療寒性體質的最佳時刻，對個人寒性伏期症狀進行針灸等治療，配上減少冰鎮飲品等方法，大多可將寒氣逼出，預防民眾在其他氣節容易產生的病症出現，同時也可增強免疫系統。

許多人喜愛在夏天吃喝冰品，但夏至這段時間恰巧陽氣旺、陰氣弱，是養陽氣的最佳時刻。他表示，女性通常陰氣旺，建議在這段期間最好不要吃太多冰鎮飲品。男性雖平時陽氣旺，但在這段養陽氣的時間若吃過多冰品，較容易消減陽氣。他強調，人的正常體內溫度接近攝氏37度，不管冰品多冰，終究需要運用自身的陽氣將湯水或食物降成身體原本的溫度，對於寒性體質的病人更加不利，因此建議少吃喝冰品，且忌空腹吃喝冰品。

「冬病夏治」以中醫的角度，主要針對肺系 (氣喘，過敏，哮喘等) 呼吸疾病、消化系統 (易腹瀉，寒氣犯胃等)、關節系統、關節冬天疼痛者、容易閃腰抽筋者等的病患。陳中醫師建議以上這些病患，多吃溫補煲湯、減少冰鎮飲品、以及冰寒食物。

另外，許多人在炎熱夏天，經常長期待在冷氣房內，或讓電風扇直吹身體，陳中醫師建議民眾最好少直接對著身體猛吹冷氣或電扇，運動過熱也不可直接沖冷水或喝冰水。中醫治療，再加上平日的忌口與注意，整體的配合才能有效實行「冬病夏治」。

林義鏞說，夏至後第三個禮拜的庚日是初伏，今年是7月17日，之後每十天為一伏，總共分為初伏、中伏、及末伏三天，在這三天將「三伏貼」貼在背部的穴位，可減少嗜酸性細胞、增加身體免疫力，且可透過神經系統調節大腦皮層的神經功能，這些在臨床實驗上都已證明其功效。凡是擁有過敏體質、慢性胃炎、關節炎、子宮寒冷、水腫等寒性體質病患均適用。

不過如病患已是孕婦、已有喘咳症狀、或是糖尿病、敏感皮膚、或是癌症都不建議使用。林義鏞表示，如病人不喜歡三伏貼，在這段期間做些艾灸、拔火罐等治療、或口服中藥也可多少減緩容易在冬天發出的病症。