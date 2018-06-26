家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30 聯合新聞網 DailyView 網路溫度計提供



不知道聚餐選哪裡？嫌熱炒店不夠誠意，高級餐廳太浮誇？告訴你，選米其林推薦的中式餐廳就對了，現在吃中式合菜可是超「時尚」的事，中式餐廳推出的每一道菜餚，都是師傅幾十年來的功力，吃上一口包你痛哭流涕，在心中默默大喊「食神！」

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年5月25日到2018年5月24日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「五大星級中式餐廳」，保證你看完之後，立刻拿起電話訂位！圖／網路溫度計提供 分享 facebook

NO.1、PUTIEN莆田

莆田新加坡吉真那路老店連續榮獲2016、2017米其林指南一星餐廳的美譽，王品集團將莆田引進台灣後網路聲量高居不下，現在全台灣已有基隆、台北、桃園、新竹、台中五間分店，下半年將在高雄開新店，屆時北中南都可以吃到最道地的莆田菜唷！莆田除了菜好吃，一道菜價位約在200元左右，相較於其他星級餐廳，CP值破表，是民眾聚餐的首選！

莆田的招牌菜是「九轉粉腸」，「九轉粉腸」是一道費心的手工菜，嚴選豬粉腸中段的部位，用雞高湯醃製45分鐘，將特級小腸層層的反轉塞入，特殊工法享負盛名。經過滷製的粉腸，滷汁香醇，口感彈牙有勁！

除了九轉粉腸，莆田的「酥炒芋心」也相當受歡迎，用的是大甲芋頭，外表酥脆，裡面芋頭超綿密，芋頭控一定要吃，另外必吃的還有經典的「星洲肉骨茶」，湯裡的蒜頭燉煮到軟爛，搭配白胡椒，濃郁口感帶點微辣，簡直完美，喝上一口包你精神百倍！

NO.2、頤宮

2018台北米其林指南，君品頤宮摘下台唯一的米其林三星，主廚陳偉強（右）和陳泰榮（左）出面受訪。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

台灣唯一摘下米其林三顆星最高殊榮的君品頤宮，主打經典與創意融合的粵菜料理，每一道菜從取材、料理到擺盤，都是用盡心思，保證讓顧客滿意！

頤宮的招牌菜是無人不知無人不曉的「先知鴨」，所謂的先知鴨，指的是26-28天的幼鴨，因為是幼鴨，肉質鮮嫩多汁，師傅會到客人桌邊服務，每一塊鴨肉表皮香脆，一口咬下超JUICY，美味到讓人崩潰，先知鴨是一鴨兩吃，骨頭部分可以做成粥或是湯，兩種煮法都能吃到鴨肉本身的甜味。除了先知鴨，頤宮的「玫瑰露火燒叉燒皇」也到受好評，上桌前師傅會淋上玫瑰露並點火，讓每一口叉燒肉吃起來都多了一股玫瑰甜香，怎麼吃都不會膩。

NO.3、點水樓

有實力就是威！雖然婉拒米其林上門評鑑，但點水樓南京店仍然入榜必比登推介，點水樓主打江南點心與江浙菜餚，每一道都相當細緻，深受民眾喜愛。

點水樓最有名的招牌菜就是「小籠包」，有黑豬肉、松露、麻辣、XO醬、蝦仁等7款口味，內餡鮮美，皮薄汁多，怎麼吃都不會膩，跟鼎泰豐相比，完全不會遜色，一不小心就吃完一籠。除了小籠包，「西湖醋魚」也相當厲害，魚肉鮮美香甜，搭配醬汁，酸酸甜甜，滑嫩入口，不愧是杭州第一名菜！

NO.4、天香樓

亞都麗緻大飯店的天香樓，是台灣指標性的中餐廳之一，主打杭州菜，注重手工、擺盤，日前摘下米其林一星殊榮。

天香樓經典菜相當多，其中最遠近馳名的就是「東坡肉」，醬汁帶有紹興酒香，不會太油，有人甚至會當湯汁品嚐，肉質綿嫩，肥而不膩，入口即化，幾乎每個來到天香樓的人都一定會點這道菜。除了東坡肉之外，天香樓的「龍井蝦仁」也相當了不得，河蝦搭配龍井茶葉，除了可以吃到蝦子的鮮甜，還有茶葉香。另外天香樓的「神仙鴨魚丸湯」，純手工製作，口感Ｑ彈，也受到很多名人喜愛。

NO.5、明福台菜海鮮

明福台菜海鮮是老字號台菜館，政商名流都愛，雖然沒有高貴的裝潢，但明福台菜靠著師傅深厚的掌杓功力，仍然摘下米其林一星。

講到明福台菜，當然不得不提金字招牌菜「一品佛跳牆」，雖然價格不低，但因為湯頭實在太美味，仍然一堆人搶破頭要吃。明福的佛跳牆，用豬腳、鮑魚、雞睾丸，魚翅，香菇等食材燉煮而成，雖然料很多，但湯頭卻一點都不混濁，湯頭清澈鮮美，喝完後還會回甘，不愧曾被譽為是全台最佳佛跳牆。除了佛跳牆，明福的「蒜炒魚膘」、「清燉牛腩」也深受饕客喜愛，非常值得一吃。

DV小學堂：什麼是米其林指南？ 《米其林指南》是法國知名輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍總稱，其中以評鑑餐廳及旅館、封面為紅色的「紅色指南」最具代表性，米其林依照評鑑標準，給予一至三顆星星評價，獲得一星的餐廳表示同類別中出眾；二星代表廚藝高明，值得繞道前往；三星為最高星級，也是最難得的，代表該餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。 而「必比登推介」則是推薦超值餐廳，也就是高CP值啦～這些「物超所值的美味佳餚」，圖案是舔著舌頭的米其林輪胎先生頭像，只要有米其林，等於是給消費者美食保證呀！

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