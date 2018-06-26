1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



38歲林姓盤商當兵開始抽菸，菸癮大到一天超過5包菸，抽到手發麻、頭痛欲裂，直到去年林父肺癌末期，想到再抽菸下去，不但讓媽媽傷心，妻女將面臨同樣痛苦，決心戒菸，他藉助中山醫學大學附設醫院家醫科戒菸門診治療，擺脫菸癮，也影響8人戒菸。他說，他陸續戒檳榔、戒菸，如今省下的錢已如願買了3輛百萬名車。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華說，菸癮者若每天抽菸超過十根（半包），建議請尋醫師的協助，菸癮患者約95%是透過醫師治療戒菸癮。

林姓盤商說，他21歲服役時，因妹妹驟逝，很難過，學長開導他時請抽菸、吃檳榔，從此戒不掉，他戒檳榔就戒3次，最後是3年前媽媽勸告才戒掉。

他指出，去年5月底，爸爸確診癌末，他想到以前汙染少，爸爸菸癮一天2包菸，66歲罹癌，他可能提早十年發病，難道要媽媽再一次難過？女兒賠上春青照顧他？加透過行動戒菸證明給媽媽看，開始戒菸。

林姓盤商說，戒菸沒有想像簡單，他第一周靠意志力戒菸，第二周進入懷疑期，意志力開始動搖，第三周大量喝水，後來在哥哥勸說下，他參加戒菸門診，開始吃藥控制，醫師顏啟華也在門診時要他想想十年後妻女會面臨狀況，對父母承諾等，衛教師每周追蹤，持續至今。

他指出，他在藥物控制後，菸味聞起來是臭的，父親在一個月後癌逝，更堅定他一輩子不碰菸，他吃口香糖、 多喝水，完成8周的療程，不用再服藥。他發現，戒菸好處多，左手臂不再麻木、頭也不痛，妻子半年後也成功戒菸。