國3中和交流道北上出口前 將開放大客車走路肩

2018-06-26 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



6月27日起，國3中和交流道北上出口前主線路段每日7-20時開放路肩供往出口大客車通行。圖／高公局提供 分享 facebook 為鼓勵公共運輸，高公局今天宣布6月27日起，國3中和交流道北上出口前主線路段，每日7-20時實施時段性開放路肩供往出口大客車通行，屆時大客車駕駛可依照現場標誌及標線行駛路肩，以優先駛出國道。

高公局規劃中和交流道北上出口前自37k+170起至36k+370止，時段性開放路肩供往出口之大客車行駛，籲請大客車駕駛於進出路肩及車道時，應依規定使用方向燈，以維行車秩序及安全，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具之使用，以享受省時、省錢、節能及環保之公共運輸優點。