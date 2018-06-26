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餵母乳也能小酌 休息2小時再餵奶是訣竅

2018-06-26 13:36中央社 台北26日電

許多母乳媽媽關心餵奶能不能喝咖啡、喝酒；專家建議，母乳媽媽喝少量咖啡、酒精無妨，如喝一瓶350c.c.罐裝啤酒，只要不是喝完馬上餵奶或擠乳，不致影響寶寶。

衛生福利部國民健康署今天公布106年孕產兒諮詢專線前三大熱門議題，都跟母乳哺餵有關，分別是「餵母奶可以吃藥、喝咖啡、喝酒嗎？」其次為「母乳寶寶排便多正常嗎？幾天沒排便正常？便便的顏色？」第三是「懷孕了還在哺乳會影響胎兒嗎？」

許多媽媽擔心餵母乳喝咖啡、喝酒會影響小孩發育、躁動；國健署建議，咖啡的咖啡因可能排到母乳，會讓寶寶煩躁，媽媽一天攝取量不要超過750毫克，相當於5杯（1杯150毫克）咖啡。

美國兒科醫學會建議，母乳媽媽每天每公斤不超過0.5公克純酒精；國健署建議，媽咪吃飯時喝一瓶350c.c.罐裝啤酒（相當於純酒精12-14公克），對嬰兒沒有什麼影響，只要不是喝完馬上餵奶或擠乳，等2至2.5小時後餵奶即可減少嬰兒的酒精攝取量。

台中榮總新生兒科、兒童神經科主治醫師陳昭惠上午受訪時表示，餵母乳媽媽如果想要偶爾喝酒，只要不過量、非酗酒狀態，不會對孩子造成傷害，但因每種酒的酒精濃度不一樣，媽媽在喝之前最好換算清楚，了解喝下的量會不會太多。

陳昭惠說，實務上大家可能不會仔細精算，粗略的判斷方式是若媽媽喝完酒之後感覺醺醺然，就應該休息2個小時，只要不過量，2小時應可代謝的差不多。

台灣傳統坐月子時常會讓媽媽吃「雞酒」；陳昭惠表示，煮雞酒時就一定要依照媽媽的體重去換算酒精攝取量，以免因為過量攝取，還是可能造成孩子腦部、發育問題。

國健署也提醒，如果媽媽喝完酒太快餵奶，可能暫時性影響嬰兒行為，讓寶寶較煩躁，吸吮奶量稍微減少。過量的飲酒（每週飲酒量超過7罐裝啤酒，或者在每次喝酒場合的飲酒量超過3罐裝啤酒）則可能會造成嬰兒成長問題，並影響母親奶水分泌。

至於母乳寶寶排便問題，母奶寶寶解的大便可能較稀、次數一天多次，3個星期大以後可能2至3天甚至1至2週才解1次，只要糞便柔軟就算正常。寶寶大便黃色或綠色為正常顏色，若呈淡黃色或灰白色為不正常，應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留的可能。

有關懷孕的哺乳問題，國健署建議，懷孕後還是可以繼續哺乳。哺乳時寶寶吸吮乳頭會使子宮有收縮情形，一般這樣的狀況不會危害到懷孕。如果寶寶吸吮時，媽媽覺得有宮縮疼痛，建議媽媽稍休息一下，再讓寶寶吃母乳。如果情況未改善，則可能不宜持續哺乳。

母乳咖啡嬰兒
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