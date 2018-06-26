神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48 聯合新聞網 綜合報導



邢紀藩貼出神算大學生賭博下注項目，許多網友看了紛紛跟進。圖／取自 邢紀藩臉書 分享 facebook

最近世足賽踢得火熱，場外的賭博下注也戰況熱烈，而賭博有賺有賠，願賭服輸是理所當然。日前連金財神彩券行老闆邢紀藩分享一名大學生的「神算」事蹟，有網友看了都跟著該大學生下注。然而這次他挑戰德國哈雷網球公開賽痛失十萬，竟有跟著下注的網友惱羞成怒，要求邢紀藩跟大學生貼文道歉，其他網友怒轟「贏了你會分他嗎，憑什麼輸了就要他道歉？」

邢紀藩在臉書貼出一系列的「大學生了沒」貼文，分享一名鄭姓大學生靠著下注世足賽運彩，大賺了180萬，其他神算事蹟更讓網友嘖嘖稱奇，因此許多網友跟著該名大學生下注，希望也能贏錢。

但人生不如意之事，十之八九，這次大學生好運不再，22日他挑戰德國哈雷網球公開賽，下注10.5萬，邢紀藩貼出他的彩票，貼文寫下「大家隨意跟，太晚上車賠率會越來越差」，吸引許多網友跟著下注。最後比賽結果不如預期，大學生慘賠10.5萬，許多網友也跟著輸，崩潰喊「神話在此結束」。

然而某些網友卻因賠錢而惱羞成怒，甚至有人留言「害人輸錢要不要上新聞道歉」、「大學生先去躲起來好了」、「贏錢上新聞炫耀，輸錢不用道歉？」輸不起的行為引來其他網友撻伐，痛批「賭博本來就是量力而為、輸贏自負」。

邢紀藩賽後針對網友要求道歉又貼文，寫下「賭博是有錢人的娛樂，輸不起的真的不要賭」，怒罵「一場輸球、叫叫叫，比大學生還遜」。許多網友聲援他，留言「輸不起就不要玩，有什麼好道歉」、「贏了會分他嗎，輸了憑什麼要他道歉？」

另外也有網友質疑邢紀藩的行事作風，認為他藉著該大學生的事蹟炒新聞、打廣告，留言「既然報牌幫客人贏錢要上新聞炫耀兼打廣告，那害客人輸錢難道不用上新聞鞠躬道歉嗎？」