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雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣空氣品質一直受到各界關注，為減少空氣汙染物，縣政府祭出多項懸浮微粒削減管制方案，終於略見成效，根據環保署統計，雲林縣今年一至五月系懸浮微粒監測濃度較去年減少16%，改善率排名全國第二。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，雲林縣今年一至五月細懸浮微粒監測濃度為28.3μg/m3較去年同期33.6μg/m3降低5.3μg/m3，改善比例達16%，為台灣西半部改善程度最佳的縣市，僅次於東部花蓮縣。

雲林縣長李進勇表示，為改善空氣品質，縣府多管齊下，藉由源頭管制、製程稽查及管末加嚴等方式降低汙染物排放量，今年底雲林科技工業區將成為全台第一個全數使用乾淨燃料的工業區，麥寮汽電公司將於2025年完成燃煤機組改用天然氣發電機組，鼓勵汰舊二行程機車及老舊柴油車，並推廣使用電動車輛，才使雲林縣空氣品質持續改善。

張喬維表示，由歷年統計數據顯示，雲林縣各測站污染物濃度整體呈逐年改善趨勢，尤以PM2.5於12年內改善率最多，改善近38%；紅害站日數濃度亦呈現逐年改善趨勢，較2005年下降約17.4%，縣府將會持續配合中央政策，改善空氣品質。

雲林縣生態保育協會理事長陳泰安表示，這幾年雲林縣政府的確有採取一些措施改善空汙，整體空氣品質似乎有好轉跡象，但仍不夠好，目前的空氣品質民眾依舊難以忍受，且改善速度不夠快。

陳泰安表示，縣府改善空氣品質一定還要有新的做法，否則容易遇到瓶頸，空汙法通過修正，沒有給地方太多好的工具，從空氣治理角度來看，一定要有結構性突破，他認為空汙治理不光是環保局的問題，有很多條路可以走，才能夠有大突破。

雲林縣縣政府祭出多項懸浮微粒削減管制方案，終於略見成效，根據環保署統計，雲林縣今...
雲林縣縣政府祭出多項懸浮微粒削減管制方案，終於略見成效，根據環保署統計，雲林縣今年一至五月系懸浮微粒監測濃度較去年減少16%，改善率排名全國第二。圖／雲林縣環保局提供
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雲林縣縣政府祭出多項懸浮微粒削減管制方案，終於略見成效，根據環保署統計，雲林縣今...
雲林縣縣政府祭出多項懸浮微粒削減管制方案，終於略見成效，根據環保署統計，雲林縣今年一至五月系懸浮微粒監測濃度較去年減少16%，改善率排名全國第二。圖／雲林縣環保局提供
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空氣品質
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