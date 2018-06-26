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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

環保署加碼抗空汙 機車、柴油車加重罰則

2018-06-26 14:13聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

空汙法昨晚在立法院三讀通過，環保署今天加碼宣布，機車及柴油車都加嚴排放標準的期程。以機車為例，109年開始要求16年以上的老舊機車達四期排放標準；柴油車分兩階段，排放標準逐步從四期加嚴到五期。

李應元今天召開記者會，用「兩好、兩重、兩輕」來說明空汙法修法通過後的改變。他說，「兩好」指的是好鄰居、好社區條款；兩重是加重罰則、加重責任；兩輕，是機車定檢從款1500元降為500元，露天燃燒罰則減輕，從5000元降為1500元。

現在全台有1300多萬輛機車，汽車760萬輛，外界關心汽機車排放標準的加嚴時程，環保署副署長詹順貴表示，機車汰換補助將持續到民國108年底。機車分兩階段加嚴排放標準，第一階段從民國109年1月1日起，16年以上的機車，須符合CO3.5%(一氧化碳)、HC2000ppm(碳氫化合物)第四期的排放標準；第二階段，從111年起，出廠15年以上的機車，需符合CO3.5%、HC1600ppm第五期排放標準，推估約有491萬機車受影響。

若排放標準加嚴到四期標準，環保署推估二行程機車CO不合格率有14%增加到45%，HC由6%增加到93%，加速汰換。

此外，汽油車109年起，10年以上的車輛，要符合三期以上的排放標準；柴油車109年開始，出廠13年以上的柴油車加嚴到四期，112年要五期，近期會公告相關標準。

至於畫設空品區的問題，空保處長蔡鴻德表示，今年會先從台中，台灣大道附近的小學試辦，有成效再推廣到其他地方。

李應元立法院詹順貴
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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