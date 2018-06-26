男嬰染腸病毒 出生16天病逝

2018-06-26 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



避免新生兒感染腸病毒，孕婦與接觸嬰兒的親友得多加留心。 圖／衛福部疾管署提供 分享 facebook

東部一名健康小男嬰出生後與母親一起住醫院「坐月子」，不料，９天後因發燒而轉至新生兒加護病房，陸續出現腸病毒重症症狀，不幸死於敗血症，從出世至死亡僅短短16天，還沒機會回家，就離開人世。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計迄今，有16例腸病毒併發重症病例，其中七例為新生兒，三名寶寶不幸病逝，值得注意的是，三名死亡個案均感染伊科11型腸病毒。

目前社區腸病毒類型以伊科11型腸病毒為主，家中如有新生兒、五歲以下幼兒，務必做好個人衛生，回家後不可直接抱小孩。

羅一鈞說，由於東部沒有合格的產後護理中心，當地婦女產後會留在醫院多住幾天。衛生單位調查，該醫院之前並無收治疑似腸病毒病例，個案父母及醫護人員等接觸者也沒有疑似症狀，不排除是遭無症狀者傳染。

台大醫院感染科教授黃立民說，從數據來看，新生兒伊科腸病毒疫情已經到了大流行階段，社區中應有不少成年人感染伊科腸病毒，但因抵抗力較高，感染後根本一點症狀都沒有，一旦接觸新生兒，宛如死神背後的推手，相當恐怖。

黃立民指出，對出生未滿一個月的小寶寶來說，不管哪一型的腸病毒都是殺手級的致命病毒，因為寶寶抵抗力太差，一旦感染腸病毒，就會在體內大量繁殖，危及幼兒生命。

黃立民建議醫療院所嬰兒室應該做好感染管控，產後護理機構、坐月子中心須徹底清潔消毒，除了媽媽之外，其他親友家人在寶寶滿一個月之前，應該避免與其接觸，才能減少感染機率。