夾娃娃 7成兒少與父母分享成果

近年夾娃娃機店風靡全台大街小巷，據家扶基金會今天公布的調查顯示，逾四成7到18歲的兒童及少年每周接觸娃娃機4天以上，有7%的受訪者坦承通常都在晚上10點後玩，更有67.8%的孩子會跟家長討論或分享夾到的物品。

調查顯示，兒童玩夾娃娃機後，有近七成的孩子會與家長討論或分享夾到的物品。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

家扶分析兒童及少年玩夾娃娃機的「遊戲經驗」，發現兒少自己前往夾娃娃機店比率有17.6%，跟父母、朋友一起去玩則各占3成，且有67.8%的孩子會跟家長討論或分享夾到的物品，看似兒少跟家長之間有良好的溝通，但發現其實有高達42.4%的家長反對兒少玩夾娃娃機，32.4%的家長覺得夾娃娃機是不安全的。

家扶進一步分析「兒童保護觀念與態度調查-兒童及少年玩夾娃娃機的經驗與看法」的調查，會在晚上10點之後玩夾娃娃機的132名兒少，有88.6%表示覺得好玩，程度遠高全體的68.3%、投錢的欲望也較高有53.8%，全體為37.0%。晚上10點以後在夾娃娃機店更容易遇到吵架、看到覺得不舒服的暴力、性暗示等物品更多。

家扶基金會社工處處長周大堯表示，夾娃娃機本身沒有對錯，重點是家長有沒有在孩子遊玩的過程中陪伴、政府如何管控這些業者及業者自律等。他呼籲，如果民眾看到不合宜甚至違法的夾娃娃機物品時，應勇於檢舉。

「兒童保護觀念與態度調查-兒童及少年玩夾娃娃機的經驗與看法」為今年4月25日至5月31日間進行，邀請7至18歲兒少填寫網路問卷，共計回收1884份有效問卷。