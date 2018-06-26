南市推限量版古蹟票券 有折扣又能當收藏

2018-06-26 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市文化局推出限量版的古蹟整合票券，精巧的圖樣受到喜愛。圖／文化局提供 分享 facebook 暑假即將來臨，小資遊台南想省荷包，台南市文化局推出古蹟整合票券，不僅可以用便宜價格玩遍重要景點，消費還有折扣。而精巧的限量版票券，推出後相當搶手，還有人拿來當收藏品。

文化局表示，今年特別推出的「古蹟漫遊券」每套150元即可暢遊府城4大古蹟景點，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城，除了價格優惠，還特別設計「立體紙雕款」及「拍立得款」2款風格的珍藏票券，不挑款隨機販售。

「立體紙雕款」運用紙雕概念刻劃出古蹟的外觀意象，折起來可以當作書籤，還能當成紀念擺飾，票券使用過後更增收藏價值。而「拍立得款」的古蹟景點則將以拍立得照片方式呈現，以相機造型探看、記錄臺南之美，票券也能折起，方便收納珍藏。

2018「古蹟漫遊券」還可憑券於今年底前至十鼓仁糖文創園區購票75折、國立臺灣歷史博物館購票5折，在各園區消費，還可享9折優待，古蹟漫遊券年底前限期優惠只要150元，於聯合發行之4處古蹟景點售票口販售，各園區門票使用皆無限期，這次來臺南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩。

由於古蹟漫遊券不僅超值，更能做為限量版珍藏品，紀錄旅人專屬的臺南古蹟回憶，這些限量商品往往都能受到國內外旅客喜愛。因為古蹟商品日漸推陳出新，近期文化局也發現，有些市民朋友本身也常免票進入古蹟，選購紀念品給國內外的友人；由於這套超值且無使用期限的「古蹟漫遊券」，文化局也歡迎市民朋友踴躍選購，做為臺南人發送給遠方友人的另類「邀請函」。