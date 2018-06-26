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血糖機自我監測 醫籲定期校正才準確

2018-06-26 13:34中央社 台南26日電

不少糖尿病患者會選擇買一台血糖機回家進行自我血糖監測，但醫師指出，血糖機每半年至一年就應做一次校正，以確保準確度；還要與醫師密切合作，才能使血糖得到最好控制效果。

奇美醫學中心內分泌科暨新陳代謝科主治醫師葉美成今天在院內衛教宣導會中表示，糖尿病人高血糖最常見的症狀是「沒有症狀」；長期血糖控制不良會造成糖尿病的併發症，如腦中風、心肌梗塞、慢性腎衰竭等。許多人是因為併發症出現後，才進一步檢查出有糖尿病。因此早期篩檢很重要。

葉美成表示，一旦檢查出糖尿病，可以用飲食、運動和生活習慣改善來做治療；如果血糖還是偏高，可以由醫師開立血糖藥物，病人也要執行自我血糖監測。

她說，建議到醫療器材行買一台血糖機，就可執行自我血糖監測。在血糖較不穩定時期，每天測的次數會需要比較多。當血糖達到穩定狀態，醫師就會根據病人意願來調整測血糖的次數。血糖機應該每半年到一年就要拿回原店家進行校正，才能確保準確度。

葉美成指出，如果能在糖尿病早期就把血糖控制在良好範圍內，可把併發症出現的機會降到最低。國民健康署提供成人健康檢查，建議40歲以上每3年篩檢一次，60歲以上每年篩檢一次。有家族病史、肥胖、缺乏運動等高危險群，也建議要經常接受篩檢。

糖尿病醫師
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