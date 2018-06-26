APP購物支付訂票超快速 會員個資恐遭駭客盜用

2018-06-26 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



行動通訊省時方便，不少人下載APP註冊會員，用來線上購物、線上支付、訂票等，但小心個資恐外洩！行政院消保處抽測市面15款熱門4G應用APP資安檢測，初測結果全數未通過，包括歐付寶、中華電信、遠傳、台哥大、國泰人壽、南山人壽、三商美邦都中標，經輔導已通過檢測，但另有8款在複測仍未通過，為了防止駭客侵入，不公布名單。

經濟部工業局去年3月公告「行動應用APP基本資安檢測基準V2.1」規範，以國際標準NIST訂定為基準，不同於國外只是訂定標準，台灣是全世界第一個把規範變成產業標章，讓業者在開發設計APP時，有個規範可參照，只要通過資安檢測，即能獲得「行動應用資安聯盟標章」。

行政院消保處委由財團法人台灣電子檢驗中心針對線上購物類、保（壽）險類、線上支付類、線上購物類共15款APP進行檢測，包括行動應用程式發布、敏感性資料保護、付費資源控管、身分認證授權與連線管理、行動應用程式碼5大項目進行初、中、高級檢測。

行政院消保處長劉清芳說，APP方便，相對風險性高，尤其是金融業，一旦出現資安漏洞，駭客侵入，民眾個資可能外洩、被盜用，民間、學校等應注意APP資安。

消保官黃國源說，APP是新興產業，目前只能以行政指導，無法要求業者一定得通過資安檢測，或要求不合格的APP下架。

經濟部工業局電子資訊組資訊科長林青嶔說，前年第一銀行發生駭客以遙控ATM吐鈔盜領8千多萬元，資安問題受到關注，目前並無強制規範業者一定得通過資安檢測，只能呼籲業者自律，若單一業者想要通過資安檢測，需自費約7萬至10萬，對於有些免費下載APP、靠廣告收入的開發業者來說，不見得負擔得起。