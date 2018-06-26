加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



空汙法昨晚在立法院三讀通過，環保署今天加碼宣布，為了防治空汙，機車以及柴油車都加嚴排放標準的期程。

以機車為例，109年16年以上的老舊機車開始限制，將加嚴到四期的排放標準；另外柴油車將分為兩階段，排放標準逐步從四期加嚴到五期。

李應元今天召開記者會，用「兩好、兩重、兩輕」來闡述空汙法修法通過後的改變，並回應外界的質疑。所謂的兩好，是好鄰居、好社區條款；兩重是加重罰則、加重責任；另外兩輕，則是機車定檢從款1500元降為500元，露天燃燒罰則減輕，從5000元降為1500元。

外界關心的汽機車排放標準的加嚴時程，環保署副署長詹順貴表示，機車汰換補助將持續到民國108年底，因此分期規劃老舊汽機車的排放標準。根據環保署統計，現在全台有1300多萬輛機車，汽車760萬輛。

環保署空保處長蔡鴻德表示，第一次檢驗不過可以開罰500元，之後1500元、3000元，最重可以註銷駕駛人的牌照。

環保署規劃，機車分兩階段加嚴排放標準，第一階段從民國109年1月1日起，16年以上的機車，必須符合CO3.5%(一氧化碳)、HC2000ppm(碳氫化合物)第四期的排放標準；第二階段，從111年起，出廠15年以上的機車，需符合CO3.5%、HC1600ppm第五期排放標準，推估加嚴標準後，約有491萬機車受影響。

根據環保署的統計，機車加嚴後，影響一到三期的車輛，若排放標準加嚴到四期標準，二行程機車CO不合格率有14%增加到45%，HC由6%增加到93%，加速汰換。

此外，汽油車109年起，10年以上的車輛，要符合三期以上的排放標準；另外柴油車109年開始，出廠13年以上的柴油車加嚴到四期，112年要五期，近期會公告相關標準