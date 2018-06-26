月騎自行車次數 通勤通學最高

2018-06-26 12:47 中央社 台北26日電



政府推動公共運輸，自行車扮演轉乘接駁第一哩及最後一哩的角色，根據交通部最新調查，以主要活動型態觀察每月騎自行車次數，結果以通勤、通學比例最高。

根據交通部最新完成的「自行車使用狀況調查」，台灣家戶自行車約1024萬輛，大約每兩戶就有一戶擁有自行車，台灣12歲以上民眾，每100人中有24人每週會騎自行車，每月騎乘者比例達35.1%。

以自行車騎乘型態來看，主要以「休閒運動」比例最高達42.2%，其次是買菜、購物等「個人活動」36.6%，再其次為「通勤學」21.1%。

但調查也顯示，3類主要自行車活動型態中，使用者每月騎自行車次數，以「通勤通學」的52.3次最高，其次為「個人活動」47.4次及「休閒運動」34.7次。

若以頻率來看，以「通勤學」為主要活動型態的使用者，有64.1%會每天騎，以「休閒運動」為主要活動型態的使用者，每週騎的占比較高，達48.4%。

另外，調查發現，12歲以上民眾在調查期間近2週有騎自行車者，有15.8%轉乘接駁其他交通運具，其中以轉乘捷運者最多，達35.5%；其次為公路客運/市區公車32.7%，再其次為台鐵17.8%。

而12歲以上民眾騎自行車平均每次單程花費時間為25分鐘，其中以從事「休閒運動」所需時間最長，平均單程40分鐘；其次為「通勤學」15.4分鐘及「個人活動」13.4分鐘。

交通部認為，騎自行車「通勤學」民眾進行轉乘接駁比例較騎自行車從事「個人活動」及「休閒運動」者高出甚多，且轉乘接駁的運具超過9成以公共運具為主，顯示政府在推動綠能運輸，建構自行車系統時，更應考量整體運輸系統的騎乘空間、停車場所、轉乘動線，建立友善自行車騎行環境，逐步提高綠能運輸效益。