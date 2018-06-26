職傷就醫 醫療給付外還可申請職業病給付

2018-06-26 12:30 中央社 花蓮縣26日電



勞工朋友若因職業傷害就醫，不只可以藉由勞保醫療給付減輕醫療負擔，還可經由工作內容調查、職業疾病診斷，並由職業傷病防治中心開立評估報告，送勞保局申請職業病相關給付。

「每天搬，只想趕快搬完，也不知道這樣會有職業病，是痛到沒辦法，不得已才找醫生。」花蓮彭姓婦人在市場賣菜近30年，常搬重物，因為腿、臀部出現痠麻、疼痛求診，確診為腰椎椎間盤突出。

戴著護腰、走路緩慢，門診時可以看得出彭姓婦人的身體不適，但讓她更擔心的是，休息就沒有收入，還要支付後續的醫療費用，但繼續工作又怕腰痛變得更嚴重。

在花蓮慈院職業醫學科主任劉鴻文及東區職業傷病防治中心協助下，為彭婦完成工作內容調查、職業疾病診斷，並由職業醫學科開立評估報告，送勞保局申請職業病相關給付。

經相關協助，彭婦已領取到近6個月的職業病傷病給付，並且藉由勞保醫療給付減輕醫療負擔，積極復健治療，現已回到原職場工作。

劉鴻文表示，勞工經常在疾病影響到生活，甚至嚴重到需手術治療之後，才能停工休養，像彭婦這樣早期即開始復健治療的案例其實很少。若長時間從事腰部負重工作，負荷量達到診斷標準，並且合理排除其他致病因子，就可能是職業疾病。

他說，臨床上仍有許多勞工，屬於無固定雇主或自營作業者，自行在職業工會投保勞保，很難自行及早預防。他呼籲勞工朋友，平日注意工作姿勢、輔具保護，如有相關衛教需求，或懷疑工作造成身體不適，可至全台灣職業傷病防治中心或網路諮詢。