老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



為了陪才出生不久的小孫女長大，「多發性骨髓瘤」病友陳姓牙醫積極接受治療，現在身體狀況不錯，常陪著孫女一起玩耍出遊。提供/陳姓牙醫 分享 facebook 大家都知道攝護腺肥大是老男人常見的隱疾，嚴重影響生活品質，不過，另一個好發於老男人的「多發性骨髓瘤」則嚴重許多，可能要人命，台大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師黃聖懿提醒，老男人如果出現骨痛、貧血、小便泡泡多、血中鈣離子偏高等四大症狀，就需接受進一步檢查。

70歲陳姓牙醫在兩年前騎車時不慎摔跤骨折，就醫檢查發現，骨密度極低且嚴重貧血，轉診至血液腫瘤科，確診為「多發性骨髓瘤」，病情急遽惡化，骨頭被侵蝕，只能以千瘡百孔來形容，骨痛、虛弱，必須長期臥床。

黃聖懿說，「多發性骨髓瘤」是國內發生率第三高的血液癌症，每年新增五百人，且持續增加中，目前全國患者約四千人。台大統計一千多人患者就醫原因，主要以骨痛與骨折最為常見，治療時遇到最大困難是復發率相當高。

陳姓牙醫出席記者會時表示，兩年前父親節當天，原本全家開心節，沒想到醫師宣判罹患「多發性骨髓瘤」。自己也是醫師，瞭解疾病及治療方式後，一度想放棄，為了陪才出生不久的小孫女長大，這才積極面對病魔，接受治療。

癌症希望基金會副執行長鄭凱芸表示，「多發性骨髓瘤」好發在65至70歲男性，早期症狀與慢性病差不多，以致延誤治療，而癌症所帶來的貧血、疼痛、行動不便，加上晚期患者存活期平均僅兩年半，讓不少病友失去求生意志。

所幸新藥問世，藉由不同藥物組合、搭配移植，讓「多發性骨髓瘤」患者存活期從過去的兩年半延長至五到七年，甚至有四分之一存活期可以超過十年之久。黃聖懿強調，「只要積極治療，就一定有希望」。