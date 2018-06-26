親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

大陸鎮江老兵維權抗爭 傳解放軍鎮壓

美航空業拒「中國台灣」改名要求 恐衝擊開放天空協議

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07聯合報 記者李樹人╱即時報導

為了陪才出生不久的小孫女長大，「多發性骨髓瘤」病友陳姓牙醫積極接受治療，現在身體...
為了陪才出生不久的小孫女長大，「多發性骨髓瘤」病友陳姓牙醫積極接受治療，現在身體狀況不錯，常陪著孫女一起玩耍出遊。提供/陳姓牙醫
分享
大家都知道攝護腺肥大是老男人常見的隱疾，嚴重影響生活品質，不過，另一個好發於老男人的「多發性骨髓瘤」則嚴重許多，可能要人命，台大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師黃聖懿提醒，老男人如果出現骨痛、貧血、小便泡泡多、血中鈣離子偏高等四大症狀，就需接受進一步檢查。

70歲陳姓牙醫在兩年前騎車時不慎摔跤骨折，就醫檢查發現，骨密度極低且嚴重貧血，轉診至血液腫瘤科，確診為「多發性骨髓瘤」，病情急遽惡化，骨頭被侵蝕，只能以千瘡百孔來形容，骨痛、虛弱，必須長期臥床。

黃聖懿說，「多發性骨髓瘤」是國內發生率第三高的血液癌症，每年新增五百人，且持續增加中，目前全國患者約四千人。台大統計一千多人患者就醫原因，主要以骨痛與骨折最為常見，治療時遇到最大困難是復發率相當高。

陳姓牙醫出席記者會時表示，兩年前父親節當天，原本全家開心節，沒想到醫師宣判罹患「多發性骨髓瘤」。自己也是醫師，瞭解疾病及治療方式後，一度想放棄，為了陪才出生不久的小孫女長大，這才積極面對病魔，接受治療。

癌症希望基金會副執行長鄭凱芸表示，「多發性骨髓瘤」好發在65至70歲男性，早期症狀與慢性病差不多，以致延誤治療，而癌症所帶來的貧血、疼痛、行動不便，加上晚期患者存活期平均僅兩年半，讓不少病友失去求生意志。

所幸新藥問世，藉由不同藥物組合、搭配移植，讓「多發性骨髓瘤」患者存活期從過去的兩年半延長至五到七年，甚至有四分之一存活期可以超過十年之久。黃聖懿強調，「只要積極治療，就一定有希望」。

患者癌症醫師
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

6成7孩子會分享夾娃娃的戰果 但逾四成家長反對孩子玩

2018-06-26 12:29

APP購物支付訂票超快速 會員個資恐遭駭客盜用

2018-06-26 12:26

老舊烏賊車注意！環保署今公布加嚴排放標準

2018-06-26 12:19

中華郵政首度與外國郵政合作 共同主題各自發行郵票

2018-06-26 11:41

家扶基金會公布「兒童夾娃娃機經驗與調查」

2018-06-26 11:29

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

果汁、醋等酸飲別再裝進銅杯 可能會讓你中毒！

2018-06-26 09:54

小心！突然會喘 原來是辦公室坐太久

2018-06-26 09:41

寶咔咔、真魷味的紋路與造型怎麼來？一解「卡滋」秘密

2018-06-26 09:38

音樂教授捐30首靜思語歌曲 大林慈院全球首唱

2018-06-26 09:15

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

北部午後臭氧濃度高

2018-06-26 05:08

甲狀腺腫如雞蛋 大脖子無痕摘除

2018-06-26 00:52

健康你我他／止滑防跌防骨鬆 運動補鈣存骨本

2018-06-26 00:52

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

健康@NEWS／世足熱身操 4招動一動

2018-06-26 00:52

森鐵明復駛 人車爭議仍未解

2018-06-26 00:13

速度快1倍 最新正子斷層掃描儀 門諾引進

2018-06-25 23:43

教練陪健身 練到該練的肌肉

2018-06-25 23:25

上健身房 醫：應先有「運動處方」

2018-06-25 23:23

世界留台校友會50周年 陳振貴：留台一家親

2018-06-25 22:17

瘋足球想自己下場？ 簡文仁傳授不受傷熱身法

2018-06-25 20:53

願景／照顧者：送媽媽去機構不得已 長輩說我殘忍

2018-06-25 20:50

網傳2030年淘汰全部燃油車 環保署澄清

2018-06-25 20:25

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04

叫我第一名！ 北市聯醫榮獲第一屆政府服務獎

2018-06-25 18:53

台灣學童蛀牙嚴重 連尼泊爾都不如

2018-06-25 18:42

美觀又實用 Nike訓練衣帥出新高度

2018-06-25 18:38

新測量法研究證實 吃太鹹會得心臟病

2018-06-25 18:17

醫搞定「大脖子」不留痕 斐濟婦人開心獻吻

2018-06-25 17:35

加拿大航空開航周年 台北飛北美來回含稅2萬有找

2018-06-25 17:07
看更多

熱門文章

拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04

願景／照顧者：送媽媽去機構不得已 長輩說我殘忍

2018-06-25 20:50

夏天不玩水要幹嘛！全台10大戲水區媲美水上遊樂園

2018-06-25 16:53

羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22

加拿大航空開航周年 台北飛北美來回含稅2萬有找

2018-06-25 17:07

願景／家戶變多家人卻少 未來在家安老恐成奢求

2018-06-25 21:06

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

願景／長照2.0居服公式化 論件計酬少了人味

2018-06-25 21:07

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00

飛機便當、高樓餐盒！昇恆昌、台北101搶攻用餐商機

2018-06-25 16:20

影／30日起 飛美旅客限帶350ml以內粉狀物

2018-06-25 12:39

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

影／歐洲的後花園！台灣人赴歐旅遊 荷蘭躍第三大國

2018-06-25 17:48

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

網傳2030年淘汰全部燃油車 環保署澄清

2018-06-25 20:25

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

新測量法研究證實 吃太鹹會得心臟病

2018-06-25 18:17

雙贏彩第107055期頭獎 1注中獎

2018-06-25 22:34

森鐵明復駛 人車爭議仍未解

2018-06-26 00:13

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

打擊孤寂！英國設孤獨部長 台灣與小七合作「聚樂部」

2018-06-25 15:49

梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54

叫我第一名！ 北市聯醫榮獲第一屆政府服務獎

2018-06-25 18:53

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

世足全部賽事 有線協會：讓華視播 NCC：不介入

2018-06-25 14:38

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42

台灣學童蛀牙嚴重 連尼泊爾都不如

2018-06-25 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top