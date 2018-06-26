大學師薪水不夠高? 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



科技部部長陳良基（中）今天公布「研究計畫產學加值鼓勵方案」。記者林良齊／攝影 分享 facebook 為鼓勵科研人員鏈結產業需求，科技部今天公布「研究計畫產學加值鼓勵方案」（ARRIVE），科技部長陳良基說，許多大學認為高教教師薪資不足，現在符合的專題計畫加碼每月最高補助主持費8萬月，現在一般專題計畫主持費最高1.5萬元。

科技部指出，只要是執行中的科技部計畫，研究成果能吸引企業挹注資金額外進行產學合作研究，就可以向科技部申請每年最高96萬元的「追加專題計畫補助經費」。目前科技部編列4千萬經費，預估補助逾400件計畫、增加業界引入學界經費4億元。

台灣每年光科技部投入在專題計畫每年逾200億元，補助約1.5萬件專題計畫、發表的SCI國際論文約2.5萬件，但產學合作計畫僅約8百件。

陳良基表示，科技部每年補助的計畫量很多，但大多停留在學研機構，無法有效商業化使用，今天推出「ARRIVE」計畫，希望鼓勵大學教師把學研成果產學合作，業界把研究經費掖注在學界，不只使金流進入大學，也希望把人流與業界結合。

陳良基說，呼應許多大學認為高教教師薪資不足，執行科技部計劃再加上產學合作計畫，每個案子補助最高十分之一、最多補助96萬，最高每月補助主持費8萬元。此計畫也鼓勵人文領域，一般領域企業需要每年掖注每年60萬元、人文領域只要每年20萬元就可以申請。

成功大學校長蘇慧貞今天出席時表示，成大過去不斷透過研究中心，盼透過研究生藉此鏈結業界，讓業界瞭解學界的早期研發；交通大學校長張懋中也說，國家技術產業的進步研究型大學有這樣的責任，如果大學不能夠發明未來的話，那大學存在的價值就不大。

日前張懋中曾表示「年金改革會讓教授出走」，對此，他今天說，不否認年金有影響，但不能因為有東西把卡住就「六軍不發」，用多樣的方法鼓勵大學教授往前走，「是必要的」。

此計畫從8月1日開始接受申請，採隨到隨受理，僅須填寫簡要申請表，並檢附企業合約書等資料，即可由執行機構提出申請。