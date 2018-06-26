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一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00聯合報 記者吳淑君╱即時報導

衛生福利部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼說，怕急尿問題，記得不要一次灌太多水，喝水應該...
衛生福利部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼說，怕急尿問題，記得不要一次灌太多水，喝水應該慢慢喝、小口小口喝。圖／本報系資料照
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越來越多女性被頻尿困擾，到泌尿科求診，衛生福利部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼說，他的在門診中，約有3成女性都是因為這樣的症狀來求診，他教大家五招改善頻尿。

衛生福利部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼說，一天上廁所次數超過8次，每天晚上要起床上廁所，常常有突如其來的強烈急尿感，就是巷膀胱過動症。

他建議可以試試看以下五個步驟改善。

1.鍛鍊膀胱肌肉群，膀胱的肌力是可以鍛鍊的，最簡便的方法就是進行凱格爾運動 (Kegel Exercises)，這是一種利用小便時，突然停止解尿，來熟悉骨盆底肌肉收縮的骨盆肌肉的運動；如果能夠在解小便時煞得住車，就代表收縮對了肌肉，如此經由反覆地練習解尿、憋尿即可學會控制骨盆底肌肉的收縮。但不要過度憋尿，每隔兩小時至少要排一次尿。

2.解尿到最後再擠一擠，試著在尿完以後，停個一、兩分鐘，再尿尿看。漸漸的，膀胱就越來越能把尿排乾淨。

3.適時補充水分，許多女性因為怕經常跑洗手間，所以喝水喝得很少，其實這是錯誤的觀念。記得每天要喝足1500cc-2000cc，約六到八大杯的水，才能維持身體健康代謝。如果怕急尿的問題，記得不要一次灌太多水，喝水應該慢慢喝、小口小口喝，身體較容易吸收水分，不要一下子喝下大量的水。

4.避免食用刺激的食物，像是含咖啡因的飲料、咖啡、茶等等。白開水是最好的飲料。

5.增加纖維質的攝取，便秘會增加膀胱過動的症狀，所以攝取足夠的膳食纖維預防便祕，也是改善膀胱過動的方法。膳食纖維的食物來源，全榖類的米、麥，如：糙米、燕麥、水果、蔬菜、乾豆類，核果類、種子類等。

廁所咖啡
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