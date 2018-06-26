北北基圖書「一證通」連線 共享2千萬本書

2018-06-26 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市繼去年與新北市啟動「一證通」閱讀資源共享服務後，今正式連通台北市，未來北北基串聯圖書館借閱服務後，民眾只要持有任一市借閱證，即可借閱另外兩市的圖書；甚至北北基3市全家超商還提供跨區還書服務。只要一證在手，民眾便可借閱3市2千多萬本藏書。

一證通再擴大服務範圍，基隆市政府文化局圖書資訊科科長鄭婕希表示，未來三市民眾只要持卡，便能跨區借書；另外，新北市、基隆市還提供「免費通還服務」，民眾可在基隆市圖書館歸還新北市圖書館的藏書。

鄭婕希表示，由於台北市圖書資訊系統與新北市、基隆市不相通，故現階段難提供圖書館通還服務；但3市全家超商均有提供通還服務，民眾只要繳交45元物流手續費，即可享受跨區還書服務。

北北基一證通用服務開通，全家便利商店特別提供600組50元購物金的獎項，即日起至9月30日以全家超商借還北北基任一市圖書者將有機會獲得50元購物金。