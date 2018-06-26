中華郵政首度與外國郵政合作 共同主題各自發行郵票

2018-06-26 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華郵政公司為推廣海洋生物保育，並藉以鞏固邦誼，特別與帛琉郵政合作以鯊魚及綠蠵龜為題材的相同圖案，各自發行小全張一張（內含郵票兩枚），並於今（26）日上午與外交部及帛琉共和國大使館，在郵政博物館10樓禮堂舉辦「海洋生物郵票小全張－鯊魚、綠蠵龜發行典禮」，以促進雙方邦交情誼與郵政交流。

典禮由中華郵政公司總經理陳憲着主持，帛琉共和國歐克麗大使及帛琉郵政總長Timothy R. Sinsak等貴賓與會共同揭幕，現場並展示帛琉共和國相關郵票及文物，增進國人對帛琉共和國的認識。

陳憲着表示，帛琉是全世界海洋多樣性生物國家，也是全球海洋生物保育的大國，我們和帛琉有共同維護海洋的決心，重視海洋生物，所以用共同的主題、共同圖案發行郵票，希望藉此喚起大家對海洋的重視與保育。

配合郵票的發行，郵政博物館於同日上午9時至下午2時於1樓設置臨時郵局，銷售中華郵政及帛琉郵政各自發行之海洋生物郵票小全張、精美郵票框及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。