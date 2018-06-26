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家扶基金會公布「兒童夾娃娃機經驗與調查」

2018-06-26 11:29聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

調查顯示，兒童玩夾娃娃機後，有近七成的孩子會與家長討論或分享夾到的物品。記者侯永...
調查顯示，兒童玩夾娃娃機後，有近七成的孩子會與家長討論或分享夾到的物品。記者侯永全/攝影
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暑假將至，兒童少了課業與學習壓力，卻也多了休閒玩樂的機會，充斥在大街小巷內的夾娃娃機遊戲，卻成為在安全上潛藏的危機。

調查顯示在兒少遊戲行為中，一周接觸夾娃娃機4天以上者約占一成，遊戲後近七成的孩子會與家長討論或分享夾到的物品。在遊戲感受上，晚上十點後，兒少表示好玩且會一直投錢夾想要的物品的比例相當高；並有很高的機率在店內遇到奇怪的事情、看過感到不舒服的物品。

深夜後，這些在社區隨處可見的遊戲店面，管理門檻低，消費者在其中的活動自由度高，因此，未成年者在場所中逗留將有安全隱憂。

【中央社／26日電】

現在大街小巷夾娃娃機店隨處可見，家扶基金會調查顯示，4成3兒少幾乎每週都玩夾娃娃機，1成兒少更每週玩4天以上，近2成曾在機台看到令人感到不舒服的商品。

台灣各地近年來出現大量夾娃娃機店，為了探究兒少進行遊戲時的行為與感受，家扶基金會針對兒少玩夾娃娃機的經驗進行問卷調查，並於今天舉行記者會，公布兒童保護觀念與態度調查結果。

家扶調查指出，43.6%兒少幾乎每週都玩夾娃娃機，10.9%兒少每週有4天以上會玩夾娃娃機，7%兒少常在晚上10時後去玩，19.7%兒少表示曾在夾娃娃機店看到令人感到不舒服的物品，4.9%曾在夾娃娃機店遇到起爭執、被騷擾、被霸凌等。

進一步瞭解兒少的感受，調查顯示，68.3%兒少覺得夾娃娃機很好玩，39.2%覺得夾娃娃機是賭博遊戲，37%兒少會一直投錢直到夾到想要的物品，42.4%表示父母反對自己玩夾娃娃機，32.4%表示父母認為玩夾娃娃機是不安全的。

與會的家長代表王岢鈺表示，遊戲不只是單純的遊戲，透過家長的引導和陪伴，可以讓小孩學到很豐富的經驗，而夾娃娃機只是孩子人生當中的眾多誘惑之一，因此陪伴小孩解構誘惑，比起一直限制或阻擋孩子去玩要來得重要。

家扶基金會執行長何素秋指出，遊戲權是兒童的基本人權，適當的遊戲可以啟發孩子的創造力、想像力，但如果遊戲不適當，可能造成兒童身心傷害，因此家長更需要從旁陪伴，避免孩子過度成癮或是延伸出不好的行為。

何素秋表示，從調查可發現，部分孩子每週4天以上會玩夾娃娃機，可能有成癮傾向，還有孩子深夜仍逗留在夾娃娃機店，也值得家長關心，另外有孩子反映，在夾娃娃機看到令人不舒服的商品，除了希望政府加強監督，也呼籲業界要自律。

家扶基金會於4月25日至5月31日邀請7歲至18歲兒少填寫網路問卷，有效樣本數為1884份，在信心水準99%下，正負誤差值為2.95個百分點。

調查顯示，一周接觸夾娃娃機4天以上的兒童，約占一成。記者侯永全/攝影
調查顯示，一周接觸夾娃娃機4天以上的兒童，約占一成。記者侯永全/攝影
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夾娃娃機
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