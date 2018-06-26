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桶柑新吃法 無添加物食在安心

2018-06-26 11:14聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

桶柑新吃法！為了協助農民開發多元化產品，今年峨眉鄉農會與食品工業發展研究所合作，利用峨眉鄉在地優質桶柑為原料，研發桶柑系列加工品，果汁、果醬、柑橘纖維等。

新竹縣長邱鏡淳表示，柑橘是竹縣分佈最廣、產量最高、產值最大的農作物，種植面積約 2348 公頃，產量約 40385 公噸，產期從 12 月中旬到隔年 4 月，其中產量較多的依序為椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑。

近年來由於全台的柑桔產地高接轉做桶柑的農戶多，若遇盛產年，易產生供應壓力，為了紓緩銷售壓力，新竹縣政府輔導峨眉鄉農會與食品工業發展研究所合作，研發桶柑系列加工品，以全物利用和潔淨標示的概念，保留桶柑特有的機能性成分和風味。

食研所產品及製程研發中心研究員蔡孟貞表示，食研所是研究單位，研發柑橘的使用，並做到食材把關與品管，透過農會輔導小農，能協助在地過剩的食材。

他表示1噸的桶柑約可製作2噸的果醬，並強調桶柑果汁與果醬，除了以桶柑作為原料之外，只加入砂糖與水，絕無其他添加物，民眾可以安心食用。另外，做出來的果醬和果汁可存放一年，果汁透過殺箘，PH值低，可存放較久。

蔡孟貞說，果醬與果汁只是研發的第一步，接下來預計還會推出桶柑酥。除了行銷峨眉的桶柑，寶山的椪柑也透過農糧署輔導與知名聯華食品合作，結合桃園3號香米，推出農博限定版椪柑乖乖，協助農民開發桶柑鮮食之外的加工食品方式，紓解盛產供貨壓力，增加農民收益。

今年峨眉鄉農會與食品工業發展研究所合作，利用峨眉鄉在地優質桶柑為原料，研發桶柑系...
今年峨眉鄉農會與食品工業發展研究所合作，利用峨眉鄉在地優質桶柑為原料，研發桶柑系列加工品，果汁、果醬、 柑橘纖維等。記者陳斯穎／攝影
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今天新竹縣政府舉行，峨眉鄉農會與食品工業發展研究所，合作研發桶柑系列加工品宣傳會...
今天新竹縣政府舉行，峨眉鄉農會與食品工業發展研究所，合作研發桶柑系列加工品宣傳會。記者陳斯穎／攝影
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寶山的椪柑透過農糧署輔導與知名聯華食品合作，結合桃園3號香米，推出農博限定版椪柑...
寶山的椪柑透過農糧署輔導與知名聯華食品合作，結合桃園3號香米，推出農博限定版椪柑乖乖。記者陳斯穎／攝影
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果汁農民椪柑
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