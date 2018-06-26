手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



光靠滑手機，滑出速食性愛，甚至滑出愛滋人生，愛滋病學會、愛滋病護理學會公布最新調查，近五成年輕族群做愛不戴套，超過四成曾與陌生人發生性關係，其中一半不清楚對方是否感染愛滋病毒，關鍵在於手機交友軟體，只要看對眼，就及時行樂。

愛滋病護理學會邱飄逸助理教授指出，透過交友軟體，挑臨時性伴侶，只看外表、體格，但無法透過肉眼判斷對方是否有性病、愛滋病，一旦發生無套性行為，就深陷愛滋感染風險。

為此，愛滋病學會秘書長、亞東醫院感染科主任楊家瑞提醒，習慣在網路約炮、一夜情的民眾，應考慮做愛「前」投藥，尚未發生危險性行為之前，接受「暴露前預防性投藥」，體內藥物濃度達一定標準，就能有效預防感染愛滋病毒。

楊家瑞指出，歐洲不少國家已將「暴露前預防性投藥」列為愛滋防治的重點，建議在性愛之前兩小時服用兩顆抗病毒藥物，性愛結束後24小時內服用一顆，再24小時又服用一顆，如此一來，就能有效預防愛滋感染，保護力達九成以上。

愛滋病學會、愛滋病護理學會公布「為i篩檢．線上風險評估」調查報告，結果顯示，年輕人性行為潛藏危機，愛滋感染風險倍增，無套性行為後，才在網路上求助鍵盤醫師。

台灣愛滋病學會理事長林錫勳指出，親自到醫療院所才能獲得正確的資訊與專業的評估，並搭配「前投藥、中戴套、後篩檢」等三大方式，才能有效預防愛滋。