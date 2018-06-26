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世界盃擴充至48隊 「巴拿馬慘案」恐將爆增

小心！突然會喘 原來是辦公室坐太久

2018-06-26 09:41聯合報 記者黃寅╱即時報導

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇說，肺動脈栓塞常見症狀為活動性呼吸急促、呼吸困...
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇說，肺動脈栓塞常見症狀為活動性呼吸急促、呼吸困難、胸痛、水腫、發紺等。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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50歲的張姓工程師因得長時間坐在電腦前工作，動輒4、5個小時，最近一起身總會覺得喘，到胸腔科檢查並無異常，但喘不過氣情形越來越嚴重，改掛心臟內科門診檢查才發現肺動脈竟有血栓塞住，所幸透過抗凝血藥物治療後，不再氣喘吁吁。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇說，張先生本身患有慢性腎功能不全的狀況，平時都有定期追蹤治療，不過近兩周來，無論是走路活動或跑步後，都特別容易覺得喘，詢問日常作息，發現患者因工作關係，經常一坐就是3、4個小時才起身，透過心電圖和胸部電腦斷層檢查後，發現患者肺動脈一個很大的血栓塞住，若不立即處理，恐怕會猝死的危險。

經住院採用抗凝血藥物溶解血栓治療一周，狀況已逐漸改善，目前持續使用抗凝血藥物追蹤，醫師也特別告誡他避免久坐不動，最好每半小時就起身走一走，「要活就要多動」。

許楹奇說，肺動脈栓塞會影響病患的呼吸交換，常見症狀為活動性呼吸急促、呼吸困難、胸痛、水腫、發紺等。像是長時間操作電腦、乘坐飛機、火車、臥床病患的病人等，都容易因下肢血液循環不良，引發肺動脈栓塞。

許楹奇說，傳統上會建議以口服抗凝血藥治療，而新一代的抗凝血藥物不但出血風險小，使用上也更為方便，不需抽血監控藥物濃度，也增加病患服用藥物的遵從性，若肺動脈栓塞危急生命時，可使用血栓溶血劑，或手術／導管方式直接抽吸清除血栓。

他提醒，肺栓塞患者需長期進行抗凝血藥物治療，所以應避免跌倒、拔牙等容易出血的情形，如需拔牙，也應告知醫師目前有服用藥物；此外，肺動脈栓塞若不及早治療，恐有生命危險，且多數症狀會先以喘來表現，故當不舒服時，應適時就醫。

患者醫師
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