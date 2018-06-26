西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



此生必遊的夢幻旅遊地，「西藏」當名列其中。今年市場出現15日全覽的平價團，包含稅金及小費，僅限10/09一團、團費115,000元。因西藏需辦入藏証、火車票及布達拉宮門票皆採實名制，因此7月31日前將截止報名。

西藏團費兩極化，但邊疆地區操作難度高，不宜單比較價格。此團優點是華航直飛成都，中午抵達，相較一般晚班機11:55到達，有更充裕的休息時間；行程包含川藏南缐（林芝、波密、然烏），以及納木錯、後藏、珠峰大本營、青藏鐵路。一搬市場不含的兩地小費也納入。此外，還可享早鳥優惠最多再省3千元。

西藏操作各家略有不同，除了航班、酒店及餐標之外，有無購物、自費行程等都要列入比較。因海拔高，容易有高山反應，建議選擇由西藏最低海拔(藏東南)入藏，可適應海拔高度變化，兼覽藏東沿途風光，全覽團應該加入前藏、後藏、珠峰、藏北以及青藏鐵路。

西藏不可錯過的景點很多，如藏東南地區的布久喇嘛林寺(紅教)、魯朗林海、秀巴千年古堡、巴松錯、然烏湖、米堆冰川、來古冰川；後藏地區羊卓雍錯、白居寺、札什倫布寺、絨布寺、珠峰大本營；以及前藏地區的布達拉宮、大昭寺、八廓街、札基寺等。若屬全覽團，應全數排進行程。