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為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

獨角仙是生態教學的重要主角之一，每年此時是觀賞獨角仙的季節，但看過獨角仙飛翔的人卻不多，台中區農業改良場場長林學詩經過四年的觀察，最近終於捕捉到獨角仙飛翔及「為情火拚」的精彩畫面，他不藏私，高興地上傳到臉書和好友分享。

每年5、6、7月是獨角仙活躍的季節，彰化縣清水岩、溪州公園後方的造林區有一片光蠟樹林，是獨角仙族族群最多的觀賞景點，大村鄉花樹銀行也因沒有人為干擾，獨角仙數量也增多；事實上，台中區農改場才是觀賞獨角仙的秘境。

「4年前，我接任場長時獨角仙數量不多，這兩年，尤其是今年每株光蠟樹上都有2、30隻，顯然獨角仙已在場區「插隊落戶」，形成族群。」喜歡觀察生態和攝影的林學詩今天說，農改場面積56公頃，各種研究栽培都採有機方式，人為干擾因素又小，鳥類生態豐富，有20多種，昆蟲以蟬的族群最多，其次是鍬形蟲，獨角仙是這兩年明顯增多。

台中農改場內有稻田、菜園、花圃、樹林、樹林和水塘，是很友善的生態環境；平常除晨昏有附近民眾入場運動，幾乎不見遊客，彩鷸、紅冠水雞很多，還有小環鵛鴴、鷺鷥科鳥，林學詩說，因農改場位在彰化縣西海岸、八卦山脈之間，候鳥南飛或北歸也會路過歇息。

「場區規畫一處園藝療癒的益康園區，感謝農改場前輩在30年前有計畫地種了有十多株光蠟樹，如今成林。」他說，剛上任時觀察到的獨角仙不多，今年會特別多，顯示已形成一定數量的族群。每年五月獨角仙開始現蹤，六月最活躍，到七月完成交配的傳宗接代責任後陸續死亡，生命周期短，要觀賞獨角仙生態要把握。

獨角仙是金龜子科中觭角最壯麗的昆蟲，蛹為金黃色，羽化後經3次脫皮才變成蟲。雄蟲的頭部有明顯、很鹿角的觭角，身體較長，不含觭角，約4至6公分；雌蟲只有3.5至5公分左右。獨角仙分為頭、胸、腹等3個部，有6隻腳、4個翅膀，眼睛是複眼。

雄蟲能拉動比自己重10倍的東西，每年此時只要一旁仔細觀察，可在光蠟樹幹上看到雄蟲為搶奪交配權，大打出「觭」，決鬥的方式是把牠的觭角插到對方的腹部下面，然後高高舉起，把對方拋開，落敗一方常不死心，飛回來再拚，最後勝出者才能安心爬到雌蟲身上完成傳宗接代的唯一的任務。

獨角仙的一生屬於完全變態卵，是一粒直徑約0.3cm的白色球體。幼蟲住在土裡，早期母雞常翻土吃幼蟲，在台灣有一特別的外號「雞母蟲」。林學詩說，雞母蟲要八到九個月才化蛹，這段期間的食物是腐質土，這是一種有機土，通常是腐爛的落葉形成。

林學詩說，農改場為保護和自然繁殖獨角仙，已在光蠟樹林間堆置落葉，讓它腐爛變成有機土，提供獨角仙更有善的生存環境。「很歡迎民眾親子來觀賞獨角仙生態，但不要捕捉或用手觸摸；因獨角仙怕吵雜，人一多就會往光蠟樹高處爬，清晨5、6點是最好的觀賞時間。」

六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩...
六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩／提供
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看過獨角仙的人很少人看到獨角仙飛翔的美姿。照片／摘自林學詩錄影畫面
看過獨角仙的人很少人看到獨角仙飛翔的美姿。照片／摘自林學詩錄影畫面
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六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩...
六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩／提供
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看過獨角仙的人很少人看到獨角仙飛翔的美姿。照片／摘自林學詩錄影畫面
看過獨角仙的人很少人看到獨角仙飛翔的美姿。照片／摘自林學詩錄影畫面
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六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩...
六、七月是獨角仙最多，也是交配期 適合親子生態遊一起觀賞。台中農改場場長林學詩／提供
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農改場
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