今天氣晴朗 注意防曬

2018-06-26 05:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨天各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部山區熱對流發展旺盛，造成局部大雨；氣象局表示，今天天氣跟昨天類似，各地高溫炎熱，要注意防曬、補充水分。

氣象局表示，今天天氣依然穩定，白天陽光普照，但中午過後在各地山區仍易有熱對流發展，並可能往附近平地擴展，提醒大家午後前往山區或近山區活動攜帶雨具、注意短時強降雨。

溫度上，氣象局表示，感受相當悶熱，各地高溫大多可來到32度以上，大台北地區、西半部近山區及花東縱谷氣溫甚至可達35度以上，提醒外出活動注意防曬並多補充水分。