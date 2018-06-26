汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



世足賽上，有網友調侃趙賢祐（右）是來開演唱會的。 圖／取自網路 分享 facebook

世足賽連日爆冷，強隊紛紛讓人大跌眼鏡。網友驚奇發現，南韓門將趙賢祐在球場鏖戰90分鐘後，他皮膚依然清新可人，拉近鏡頭觀察，眼睛上依稀還可以看到閃爍的眼影，而最讓人吃驚的是，多次撲出對方射門後，他髮型依舊不亂，堪稱美妝界的典範。

男人驚豔 陸網友求代購

南韓門將趙賢祐在球場鏖戰90分鐘後，皮膚依然清新可人。 圖／取自網路 分享 facebook

澎湃新聞報導，比賽過後，有網友調侃趙賢祐是來開演唱會的；更多的人則驚奇地說：「趙賢祐用的啥牌子的化妝品，求代購！」

堂堂「國門」居然化妝？這在四年前恐怕聞所未聞，但是現在大家關注他用什麼化妝，因為身旁的男生已悄悄改變觀念「男生也可以美！」。比如在知乎平台上，一則關於「男人如何護膚，該用哪幾樣護膚品？」的問題，被瀏覽了315萬次。

男性美妝 面膜穩坐一哥

鹿晗代言過歐萊雅的美妝。 圖／取自網路 分享 facebook

花美男妝容以藝人鹿晗具代表性，清透底妝、細長眼線、煙燻眼妝等大幅增加顏值魅力。唯品會與京東日前聯合發布調查報告指出，目前中國大陸男士護膚品市場已達到人民幣百億規模，至2019年，市場總值將增至154億元人民幣。唯品會資料顯示，2017年購買過男裝和美妝的男性比重達96%。

其中，近三年唯品會平台上男性用戶購買護膚品的銷量，幾乎達到每年倍增的速度，其中，最熱中面膜，成為男性美妝界「一哥」，BB霜、口紅、眉筆也成了很多男性的主要購物選擇。而從2015年到2017年，「95後」男士購買美妝的銷售規模逐年增加，從2016年的16.7%的男生美妝購買率飆升到2017年的42.9%。據統計，在購買化妝品的95後男生中，18.8%買了BB霜，18.6%使用唇膏/口紅，8.8%也正在使用眉筆。

目前在微博、抖音、映客等平台，有很多男生化妝的教程。而且「男友化妝」成為個新視頻類別，點開一看，可以發現一個相貌普通的男士，化妝後竟有了明星顏值，無疑讓人想躍躍欲試。

男妝市場 品牌看準潛力

胡歌代言香奈兒。 圖／取自網路 分享 facebook

面對還處在初級發展階段的男妝市場，品牌商當然不會流失這個潛力巨大市場。調查發現，M.A.C、Make Up Forever、Bobbi Brown、植村秀等品牌，均已擁有男性彩妝產品線條，歐萊雅旗下的碧歐泉和愛茉莉太平洋旗下的IOPE，也均已推出男士BB霜產品，悅詩風吟還推出了男士眉筆，香奈兒和Dior也推出號稱「男女通用」的彩妝產品。

目前中國大陸男妝品牌市場雖處在初級發展階段，但發展勢頭迅猛，當然遠沒有達到女妝品牌的細分和多樣化，男妝產品主要以基礎護膚類居多，彩妝類產品可選擇的空間還有限，比如唇彩、眉部產品等男性比較喜歡的品類，是品牌進入男妝市場的敲門磚，也是新品牌打入市場的機會，因此很多品牌發現這個機會，開始搶灘男妝市場。

男神當道 代言美妝趨增

吳亦凡也是美妝代言的常客。 圖／取自網路 分享 facebook

TFBOYS的王源還有以名字命名的唇膏色號「王源色」。 圖／取自網路 分享 facebook

比如不少美妝品牌也由男星打廣告，當紅小鮮肉都代言過美妝產品：鹿晗代言過歐萊雅的奇煥水光氣墊霜，吳亦凡代言的是美寶蓮巨遮瑕氣墊BB霜，而TFBOYS的王源不僅是巴黎歐萊雅新晉品牌大使，還擁有以自己名字命名的唇膏色號「王源色」，除此之外，還有曾經風靡一時的楊洋代言的嬌蘭口紅、胡歌代言的香奈兒、霍建華代言的SK-II等等。可以看出，男明星代言護膚化妝品牌呈現增長趨勢，這都是因為市場需求所導致。

男人面子 高顏值助加薪

高顏值正成為新時代人們美好生活的「標配」（標準配備）。中國青年顏值競爭力報告資料顯示，在社交、婚戀、職場等領域，八成中國青年認為提高顏值可以得到更好發展，九成青年認為高顏值對加薪有幫助。顏值效應達到新高度，各年齡段人群均在近十年感受到顏值壓力，其中98%的「00後」從出生就感到顏值壓力，讓更多年輕人關注美妝。

花美男當道，護唇膏、BB霜已成兩岸年輕男性的生活必需品 。十年前，大部分男士對化妝都不屑一顧，連塗點保濕可能都排斥，而隨著社會日新月異，兩岸新世代的消費觀更加多元，市場也開始照顧到了男士的面子。