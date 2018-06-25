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速度快1倍 最新正子斷層掃描儀 門諾引進

2018-06-25 23:43聯合報 記者徐庭揚／花蓮報導

花蓮門諾醫院引進全台第一部最新一代的正子斷層掃描儀，昨天正式啟用。 記者徐庭揚／...
花蓮門諾醫院引進全台第一部最新一代的正子斷層掃描儀，昨天正式啟用。 記者徐庭揚／攝影
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花蓮門諾醫院引進最新的正子斷層掃描儀昨天啟用，有新一代的光子偵測及影像分析，不僅可提升癌症診斷追蹤，也能有效進行治療評估。由於造影面積增加，提升受檢者的舒適度，可減少一半幅射劑量。

一名65歲女性患者因久咳不癒及尿道阻塞就醫，經醫師進行穿刺檢查確定為淋巴癌，醫師透過正子斷層掃描儀檢查，發現癌細胞已侵犯至全身骨髓及器官。所幸經醫療團隊積極治療，2個月後，再透過正子斷層掃描儀檢測，癌細胞被控制，患者抗癌更添信心。

門諾醫院核子醫學科主任游冬齡表示，正子攝影是利用癌細胞吸收葡萄糖作為能量的特性，在病患注射藥劑後，進行全身掃描發現癌細胞，對於癌症的期別判定、治療評估及後續追蹤有很大幫助。

游冬齡表示，最新一代正子斷層掃描儀的造影面積增加，只需12分鐘就能完成全身掃描，比舊機型的機器快1倍以上，由於靈敏度高，可提高癌細胞偵測率，影像解析更好，且放射劑量只有舊機型的1半。

門諾醫院院長吳鏘亮表示，20多年來癌症死亡率仍高居全國之冠，癌症病患需要透過正子斷層掃描儀進行正確診斷，門諾醫院運用各界善款，引進全台最新的正子斷層掃描儀，不僅縮短病人診療時間的煎熬，對花東地區癌症患者的診療服務又邁進一大步。

癌症癌細胞患者
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