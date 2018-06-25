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教練陪健身 練到該練的肌肉

2018-06-25 23:25聯合報 記者黃寅／台中報導

健身房專業教練指導民眾如何做運動，訓練肌力、長肌肉。 圖／聯合報系資料照片
健身房專業教練指導民眾如何做運動，訓練肌力、長肌肉。 圖／聯合報系資料照片
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許多民眾喜歡上健身房健身，但該不該請教練常令民眾猶豫。

復健醫師賴仲亮說，這就像是在游泳池旁應該有救生員，訓練有術的健身教練不僅可以看懂運動醫學醫師處方，針對處方進行訓練，還可以在訓練不適時緊急應變。

賴仲亮說，每個人的身體狀況不同，運動處方就是根據每個個案開出，例如那一部分的肌肉該訓練，又每天該訓練幾次，每次多久等。這時就需要有健身教練搭配，才能看得懂肌肉位置，給予適當訓練。

他說，常見國外證書有美國運動醫學會、國家運動醫學會、國家肌力與體能協會、美國國家運動委員會等，國內專業證書有教育部體適能指導員，YMCA體適能指導員，AFAA體適能指導員等，可以供民眾挑選教練參考。

曾獲亞洲盃舉重銀牌，有20年健身教練經驗的郭銘豐指出，健身教練應能針對訓練者進行所須的訓練，不應過度或過輕；另也應傳授相關營養、休息觀念，讓訓練者從生活上配合，使得訓練成效能夠相得益彰，絕不是僅僅指導使用機器而已。

一般而言，健身教練必須做到讓健身者減少脂肪、增加骨質密度和提升肌力，同時也能達到提高心肺功能的目的。這些成果最後都會在體能狀況逐步進展下，從數據，甚至是自身的感受體會到。

另外則是更完整的一對一專業訓練，健身教練還會依訓練者需要，給予舒展和按摩肌肉，提升健身效果。

健身醫師復健
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