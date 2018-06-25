上健身房 醫：應先有「運動處方」

2018-06-25 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中報導



民眾喜愛上健身房健身，但醫師建議最好先請教運動醫學醫師，再和專業健身教練溝通後進行。 記者黃寅／攝影 分享 facebook 上健身房已成民眾運動健身的選擇之一，署立台中醫院復健科醫師賴仲亮指出，民眾上健身房前最好能請教醫師，並在取得「運動處方」和健身教練溝通後，再選擇適合自己的健身項目，以免健身不成反而受到傷害。

賴仲亮說，運動醫學是門專業學問，國外運動醫學醫師可根據個人情況開出運動處方，讓民眾根據處方到物理治療所或是健身房依處方進行。健保未來應該可以開放這樣的處方。

他說，上健身房絕對是強健體魄好方法，但民眾進行健身運動前都應先由醫師進行評估。例如醫師會以簡單的問卷進行評量，若有異常則需進一步評估。

評量的項目包括是否有慢性疾病、心臟病等家族病史以及是否腰部、膝蓋存有舊傷，以免適得其反。如糖尿病者，則應注意健身時血糖不宜過高或過低，否則容易突然在運動時暈倒，危及生命安全。

45歲以上，平日又沒有進行費力健身項目前，尤其應該請醫師評估。此外如在感冒、發燒或身體不適時，應等待康復再進行。

運動強度的指標有很多種，簡言之就是從輕中度開始，再增加強度，健身中須包含暖身5至10分鐘，持續運動20至60分鐘，冷卻放鬆5至10分鐘以及拉筋10分鐘。健身中有任何身體不適如胸痛，胸悶，頭暈，則需停止再評估。