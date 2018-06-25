雙贏彩第107055期頭獎 1注中獎

2018-06-25 22:34 中央社 台北25日電



雙贏彩第107055期今晚開獎，中獎號碼為06、24、19、22、23、11、20、08、05、09、12、10；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。

貳獎有25注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。