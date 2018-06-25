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願景／長照2.0居服公式化 論件計酬少了人味

2018-06-25 21:07聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

葛先生活動必須依賴助行器及拐杖輔助，近期因退化性關節炎導致左腳無力，生活需部分依...
葛先生活動必須依賴助行器及拐杖輔助，近期因退化性關節炎導致左腳無力，生活需部分依賴他人協助。萬芳醫院派出照服員張大姐，每周二次前往協助。記者鄭超文／攝影
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長照2.0是我國自全民健保以來最重要的社會工程，更是全國所有長輩、家庭照顧者與長照服務提供者希望之所寄。但願景工作室於開辦一年半後再做民調，發現扣除不符使用資格者，受訪家庭使用長照服務者僅一成八；而衛福部統計，去年各縣市政府長照預算執行率只有六成四，顯示長照服務使用者依然寥寥可數。

民眾為何不用長照服務？專家分析，要讓大家都能「找得到」，長照服務必須建置更多資源外，國內目前有廿六萬名看護移工，顯示移工仍是許多家庭的第一選擇，一方面是子女希望有人一對一貼身照顧長輩，再來就是長輩不願接受外來服務，打開門迎接一群人陌生人（照服員），比一個陌生人（移工）困難度高。

如何兼顧「照顧」與「飯碗」，更一直是照顧者的難題，如今大環境經濟狀況不佳，陪伴人力不夠，大家都要去賺錢，長照支付新制半年前上路，將居家服務由論時計酬改為論件計酬，雖然調高支付，但開始與結束時間難以估算，家庭照顧者不是必須隨侍在側，就是得要奔波於工作和家庭之間，才能讓長輩在家安老。

長照2.0提供的主要服務──居家服務及日照中心，不論是等著照服員來家裡，還是需要接送長輩，原本就需要家裡有幫手。半年前長照支付新制上路，對民眾來說，長照支付新制最大的改變，是原本照服員到府服務的「一定時數包套」制，變成「按項目」算錢，原本可以「順便」做的事，現在都不行。

翻身、餵食、換尿布，是李秀娟照顧中風婆婆的日常。居服員王大姐本來每周三天、每天來家裡兩小時，協助照顧，洗澡、按摩、換尿布等，婆婆歡欣，李秀娟也連帶被居服員「照顧」──她能利用這段有人接手的「下課時間」，出門走走、逛逛，和人說說話。

但今年起，她沒有下課時間了。在長照新制之下，王大姐為婆婆做的照顧內容是固定的，做完就得離開，留下來如果要再做什麼事，得要加錢。

長照上路一年半，制度幾度更迭，日後還會滾動式修正，中央、地方、居服單位與照服員之間對薪資、拆帳、服務組合的不熟悉，讓原本就崎嶇的長照2.0之路更顛簸難行。對國內以老老照顧為主的長照家庭來說，變動更是大考驗，吃到飽變單點，使用者難免精打細算。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，長照支付新制由核可制改為特約制，除了社服單位，希望吸引產業、醫療院所等進入，也讓服務更有效率，但主管單位忽視原服務單位口袋不夠深、民眾對新制不熟悉，衍生許多問題。

家總秘書長陳景寧舉例，過去居服員若能一次來家裡四小時，家庭照顧者可以利用這四小時安排事情，甚至去工作，現在居服員事情做完就要離開，新制設計忽略了「陪伴」的功能。當然，新制中也有「陪伴」的項目，但新制比照健保支付，按件計酬。

萬芳醫院居服督導黃秀菊說，要讓民眾接受長照服務，照專必須像業務員，設計出讓家屬和居服員都能接受的服務組合，才能讓居家服務推銷出去。

例如萬芳醫院服務的單親爸爸葛先生，家裡只有他和還在念書的女兒，他因為小兒麻痺又中風，腿腳無力，自嘲「我是社區跌倒排行榜第三名」。黃秀菊為他設計的照顧組合包括家務協助、代購、肢體關節復健，還有陪伴服務等，照服員張大姐每周來二天，一次待足兩小時，兼顧服務內容與時數。

愛長照執行長朱偉仁指出，新制不是壞事，但規畫的人缺乏實際經驗。陳亮恭對於長照支付新制的未來並不悲觀，他認為，新舊制度轉場需要時間，現在要看的是執行單位的修正能力。

想好好照顧長輩，長照2.0無法完全支持照顧者兼顧工作，請移工、進機構又被排除在長照2.0大傘之外。從使用者角度來看，長照服務必須考慮使用頻率、滲透家庭的深度、家庭關係的複雜度，長照不只是服務一個人而是一家人、有太多公式化服務組合無法計算到的「人性」，這是政府制訂政策時必須關照到的幽微角落。

•願景工程／長照沒有英雄：http://bit.ly/2ynWZEl

•願景工程／活躍老化系列報導：https://bit.ly/2tzWPUt

爭取長照服務，可先打1966，再由照顧管理師協助。
爭取長照服務，可先打1966，再由照顧管理師協助。
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葛先生活動必須依賴助行器及拐杖輔助，近期因退化性關節炎導致左腳無力，萬芳醫院派出...
葛先生活動必須依賴助行器及拐杖輔助，近期因退化性關節炎導致左腳無力，萬芳醫院派出照服員張大姐，每周二次前往協助。記者鄭超文／攝影
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長照居服員照服員
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