願景／家戶變多家人卻少 未來在家安老恐成奢求

2018-06-25 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



照顧老人家，在過去農業社會如呼吸般自然，現在大環境趨勢變化，家庭愈來愈無法獨力扛起照顧。長照2.0強調在家安老，未來能倚靠的家人愈來愈少，成為長照發展隱憂。圖／報系資料照片 分享 facebook 照顧老人家，在過去農業社會如呼吸般自然，現在大環境趨勢變化，家庭愈來愈無法獨力扛起照顧。長照2.0強調在家安老，未來能倚靠的家人愈來愈少，成為長照發展隱憂。

過去十多年來，台灣人口成長近乎停滯，台大社會科學院教授薛承泰分析，家戶總數卻以每年近十萬戶速度增加，導致平均家戶人口數逐年遞減。

統計顯示，2011年，每戶平均2.88人，2016年僅剩2.75人，三人以下小家庭比十年前增加30%，占總戶數近七成；三代同堂的家庭在2001年還有15.48%，到了2016年，只剩13.83%。

一人一戶的單人家庭在2001年約占一成，2016六年增至近一成二。高齡獨居者，根據衛福部老人狀況調查，2009年65五歲以上獨居者占9.2%，2013年增加為11.1%；老老相伴比率也由18.8%，增至20.6%。

另一方面，台灣自2016年起年減18萬勞動力。2007年，赴海外工作者有66.2萬人，2016年增為72.8萬人，平均年增率1.4%，加上台灣低薪世界有名，去年實質經常性月薪資平均僅3萬多元，缺人又缺錢，這些都讓照顧困境雪上加霜。

當家庭成員邁入老年需長期照顧，能照顧的家人卻愈來愈少，對家庭與國家來說，負擔日益沉重。長照2.0是否可能設計出「零家庭照顧者」的服務？依目前的照顧思維，可能有難度。

天主教中華聖母社福基金會執行長黎世宏舉例，以居家服務來說，完全沒有家屬陪同並不容易，尤其長照新制要求照服員服務做完就可以離開，若赴案家的時問不固定，家屬不在，照服員如何進門？把家裡鑰匙給照服員並不符合民情，國內少有幾個家庭能做到。

至於為長輩申請日照中心，但有時日照中心下午4點就「下課」，要在家裡等長輩，上班族時間又未必能配合。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭認為，國內現況就是有26萬人請移工在家照顧、近一成讓長輩去機構，使用長照2.0服務者約一成，政府應整體考量，照顧所有長照族群。

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