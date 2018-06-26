甲狀腺腫如雞蛋 大脖子無痕摘除

2018-06-26 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘(右)用新式手術替婦人(左)摘除雞蛋般大小的甲狀腺腫，沒有留下疤痕，婦人開心對他擁抱獻吻。 圖／國泰醫院提供 分享 facebook

醫療無國界，國泰醫院醫療團五月赴斐濟執行醫療服務，發現當地一名57歲婦人甲狀腺腫逾6年，脖子外觀腫如雞蛋，爬個樓梯就呼吸困難。為了不讓婦人脖子留下難看疤痕，醫師以「經口腔自然孔道」取代傳統頸部手術，順利摘除腫瘤，讓婦人十分開心。

國泰醫院4年前承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，今年五月底是第九度前往斐濟執行國際醫療服務，至今完成3600多人次診治。

國泰醫院醫療團團長、耳鼻喉科主治醫師王文弘說，甲狀腺亢進原因有二，一是飲食缺碘，另一種則是攝取太多碘，斐濟是海島國家，飲食上很可能碘攝取過多。另外，主食是樹薯，其成分也可能使甲狀腺腫大。

甲狀腺腫瘤好發女性。王文弘說，斐濟沒有醫師會開甲狀腺腫瘤，患者錯過國際醫療團，就可能要等更久才能接受手術，上述患者就拖了6年才治療。

雖然甲狀腺腫瘤九成是良性，但過腫會壓迫氣管，使患者只要爬樓梯就呼吸不順，走路超過十分鐘就喘，影響生活品質。醫師檢視她的腫瘤小於6公分，適合執行新式的「經口腔自然孔道」手術。

王文弘解釋，「自然孔」是指肛門、陰道、口鼻等，內視鏡經自然孔道出入手術，不需另從體表開刀，達到無痕。只是，內視鏡器械不比手腕靈活，自口腔小於2公分的孔洞進出，考驗醫師手術實力。

王文弘說，該手術引進台灣也才兩年多，這也是台灣第一次把新技術輸出國外，完成斐濟首例。執行手術期間，斐濟全國第三大醫院Labasa Hospital的開刀房醫護也到場觀摩錄影。

由於斐濟醫療缺乏，當地人對醫師十分尊敬。王文弘笑說，術後他去查房探病，婦人激動地抱他、親他臉頰，讓他受寵若驚，但也很開心。

他呼籲，民眾平時飲食應注意碘的攝取，多吃新鮮蔬果、避免加工製品，生活也盡量別熬夜，放鬆身心不緊繃，才能維持甲狀腺健康，遠離大脖子。