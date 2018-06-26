健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52 聯合報 黃達夫（和信醫院院長）



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四月底，紐約時報有篇評論美國質子治療中心存亡的報導，很值得國內醫界反思，更值得台灣民眾藉此來了解，一般人不容易看到的，醫界不光明的一面。

雖然質子科技早在1954年就治療過第一位病人，但在2000年以前，全美只有兩座質子設備。一座在哈佛教學醫院，專門治療全美各地轉介過去罹患罕見的顱內、眼底及少數小兒腫瘤的病人，另外一座設在加州私立Loma Linda醫學中心，於1990年啟用。

公關人員 來台招攬病人

我還記得1990年代，Loma Linda公關人員周遊列國去招攬病人，曾兩度到台灣，來醫院拜訪我，希望我們轉介病人到Loma Linda接受治療。

因為質子治療設備非常昂貴，Loma Linda除了到處找病人外，也想發展常見癌症的治療，來增加病人數，才有可能回收成本。正好，當時因PSA篩檢的普及，美國早期攝護腺癌的病人大幅增加。Loma Linda看到機會，認為質子科技比光子更精準，對周遭組織傷害較小的特性，可以減少治療攝護腺癌所造成「失禁」以及「性功能喪失」的後遺症。

這樣的假設，聽起來很有道理。因此，Loma Linda就快速累積病人，質子中心轉虧為盈。攝護腺癌的質子治療儼然成為更好的選擇，保險公司也在病友團體的強壓下，被迫給付此昂貴治療的費用，不久，質子中心就如雨後春筍般不斷地冒出。

醫師誘導 接受昂貴治療

記得在2007年美國質子中心剛展開劇烈武器競爭時，紐約時報就曾有一篇報導。當時，接受採訪的哈佛教授Anthony Zietman很直白地說：「一旦醫院做了昂貴的投資，有些醫師雖知道有療效相當且更便宜的療法，卻往往會因承受壓力，而去誘導病人接受昂貴的治療，這就是醫療的黑暗面」。

直到2012年，攝護腺癌的質子治療與強度調控光子治療（IMRT）的隨機對照組臨床試驗報告出爐後，才發現事與願違。質子治療不但療效沒有更好，副作用反而更大。保險公司也不給付了！質子中心的存在，第一次受到挑戰。

療效一般 副作用卻更大

接著在M.D. Anderson放射腫瘤科Zhongxing Liao醫師主導下，自2009年進行五年的隨機對照組臨床試驗，比較質子治療與強度調控光子治療肺癌的結果，在今年1月揭曉，再一次跌破許多人的眼鏡，再度證實質子治療的療效，不但沒有比較好，副作用還更大！

根據紐約時報調查，目前美國質子中心已有超過三分之一面臨財務危機，有的已關門，有的宣布破產。當記者徵詢歐巴馬總統的醫療顧問，腫瘤內科醫師、醫療政策專家Ezekiel Emanuel的看法時，他說：「當某種治療法的療效與另一種治療法的療效相當，卻要付出高貴很多的價錢的話，就是沒有效益（inefficient）。如果，投資者是藉著沒有效益的療法去賺錢，當他虧錢時，我們沒有必要為他煩惱」。