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果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

日本掀起一股哈台熱潮，但除了美食以外，更吸引日本旅客的反而是安全性跟人情味。圖／...
日本掀起一股哈台熱潮，但除了美食以外，更吸引日本旅客的反而是安全性跟人情味。圖／摘自BRUTUS官方臉書
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「台灣最美麗的風景真的是人？」根據全球旅遊搜尋引擎網站針對亞洲9個國家及地區進行的一項評比調查，發現這些國家遊客對於「心目中的台灣」多半提到的是安全性及人情味，好印象甚至擠下台灣向來引以為豪的美食小吃。

根據交通部觀光局的統計資料，2017年造訪台灣的日本、香港，以及韓國旅客皆超過百萬人次，可見台灣的觀光魅力。日前全球旅遊搜尋引擎Skyscanner針對香港、日本、韓國、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南近5,000名使用者進行調查，請受訪者針對印象中的台灣進行評比，評比項目包含安全性、人情味、美食、交通便利性、旅遊花費、人文藝術、自然景觀，以及夜生活等八大指標，結果發現安全性一舉拿下六個國家的最高分，並在兩個國家獲得第二高分。

其中，日本、中國及韓國旅客都認為台灣安全性高，給了最高分，只有香港旅客認為台灣的濃厚人情味跟美食更勝一籌，排名在安全性之前。此外，除了馬來西亞及菲律賓，台灣的人情味在其餘國家都擠進前三名，更在香港、新加坡及越南獲得旅客評比的最高分。

若是進一步詢問亞洲旅客出國時的主要考量因素，可以發現旅遊花費依然是最在意的項目，其次是美食及自然景觀。若是以地區來看，日本旅客首重美食，反而旅遊花費是其次，而安全性則位居第三；韓國、香港、菲律賓及新加坡重視美食的程度相當高，僅次於第一名的旅遊花費。有趣的是，越南旅客表示最在意的竟是自然景觀，其次才是旅遊花費。

Skyscanner公布「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果。圖／Skyscanne...
Skyscanner公布「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果。圖／Skyscanner提供
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