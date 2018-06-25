果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本掀起一股哈台熱潮，但除了美食以外，更吸引日本旅客的反而是安全性跟人情味。圖／摘自BRUTUS官方臉書 分享 facebook 「台灣最美麗的風景真的是人？」根據全球旅遊搜尋引擎網站針對亞洲9個國家及地區進行的一項評比調查，發現這些國家遊客對於「心目中的台灣」多半提到的是安全性及人情味，好印象甚至擠下台灣向來引以為豪的美食小吃。

根據交通部觀光局的統計資料，2017年造訪台灣的日本、香港，以及韓國旅客皆超過百萬人次，可見台灣的觀光魅力。日前全球旅遊搜尋引擎Skyscanner針對香港、日本、韓國、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南近5,000名使用者進行調查，請受訪者針對印象中的台灣進行評比，評比項目包含安全性、人情味、美食、交通便利性、旅遊花費、人文藝術、自然景觀，以及夜生活等八大指標，結果發現安全性一舉拿下六個國家的最高分，並在兩個國家獲得第二高分。

其中，日本、中國及韓國旅客都認為台灣安全性高，給了最高分，只有香港旅客認為台灣的濃厚人情味跟美食更勝一籌，排名在安全性之前。此外，除了馬來西亞及菲律賓，台灣的人情味在其餘國家都擠進前三名，更在香港、新加坡及越南獲得旅客評比的最高分。