拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台灣獼猴、山羌、龜殼花等8種野生動物降為一般類。圖/本報資料照片 分享 facebook

農委會林務局今天召開野生動物諮詢委員會。會中確認，共有8種野生動物從保育類調整為一般類，包含山羌、台灣獼猴、白鼻心、山羌等，另有17種動物從一般類調整為保育類。林務局長林華慶表示，人猴大戰頻現，農委會林務局日前召開「野生動物評估分類作業要點專家會議」，專家共識認為，台灣獼猴等族群數量穩定增加，建議可從保育類除名，調降為一般類動物，不代表沒有任何的保護措施，仍然要受到動物保護法的規範。

今天會中正反意見不同，會後，林華慶宣布會議決議，保育類野生動物名錄調整新增17種從一般類調整為保育類，另有8種野生動物從保育類調整為一般類，包括3種哺乳類：山羌、台灣獼猴、白鼻心，以及3種兩棲爬蟲類：眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節，以及短趾攀蜥、鳥類大田鷸。

林華慶強調，調降為一般類動物，不代表沒有任何的保護措施，仍然要受到動物保護法的規範。他也列出一個台灣全國保護區以及國有林事業區的範圍指出，這個面積占了台灣45%，在這個範圍中，都不能隨意獵殺動物。

此外，他也表示，將台灣獼猴等動物從保育類降為一般類，並不是因為農損，他說，今天的考量是依據去年不同的專家針對各類群所討論出的狀況。