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美觀又實用 Nike訓練衣帥出新高度

2018-06-25 18:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不管是上教練課還是到健身房自主鍛鍊，運動早就成為許多人生活的重心之一，而Nike看好市場潛力，推出兼具美觀和機能性的訓練服飾，就是要讓人即使揮汗如雨時，依舊有型有款。

Nike Training Kit推出全新男子訓練系列，其中的Flex 2-in-1短褲，採用可調節式彈性腰帶，後側特別設計了掛衣環，可以用來收掛因出汗過多而無法穿著的T恤。而Nike Dry 連帽外套，採用四片Nike Dry布料打造出帽子部分，設計緊貼頭部，不易滑落，同時也不會妨礙周邊視線。連帽上的其中一塊布料具有遮陽防護作用，在戶外訓練時可以抵擋陽光直射或者在雨天提供防護。因為在設計過程中透過符合人體工學的剪裁增加活動範圍和取消主要活動區域附近的拼接縫線，為穿著者帶來靈活性、支撐性還有乾爽度以及耐用性，一切都是為了實際穿著考量。

Reebok則攜手三大健身品牌CrossFit、Les Mills、UFC，首度推出「煉出至我戰鬥營」，提供了各項健身入門，包含日程活動的動作優化，以及終極格鬥和高強度健身運動等4大主題訓練課程。可讓參與者依自身喜好與需求選擇課程，專業教練現場帶領教學，循序漸進的體驗運動。所以從即日起只要到Reebok指定門市消費，單筆購物金額達1,500元以上，即可獲得一張戰鬥營課程卡。邀請所有熱愛運動的消費者，一同挑戰自我極限，感受正向能量。

Reebok攜手三大健身品牌CrossFit、Les Mills、UFC，首度推...
Reebok攜手三大健身品牌CrossFit、Les Mills、UFC，首度推出「煉出至我戰鬥營」，提供了各項健身入門，包含日程活動的動作優化。圖／Reebok提供
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Nike Flex 2-in-1 男子訓練短褲，採用可調節式彈性腰帶，後側特別設...
Nike Flex 2-in-1 男子訓練短褲，採用可調節式彈性腰帶，後側特別設計了掛衣環，可以用來收掛因出汗過多而無法穿著的T恤。圖／Nike提供
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Nike Dry男子訓練連帽外套，連帽上的其中一塊布料具有遮陽防護作用，在戶外訓...
Nike Dry男子訓練連帽外套，連帽上的其中一塊布料具有遮陽防護作用，在戶外訓練時可以抵擋陽光直射或者在雨天提供防護。圖／Nike提供
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