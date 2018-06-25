新測量法研究證實 吃太鹹會得心臟病

2018-06-25 18:17 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



美國新研究證實，吃太鹹除了導致高血壓，還會增加罹患心臟病和早死風險。（photo by wikipedia） 分享 facebook 吃太鹹除了導致高血壓，還會增加罹患心臟病和早死風險！醫界已知攝取過多鹽份會導致高血壓，但是否直接導致心臟病卻有爭論，近來更有研究證實兩者無關，但美國布萊根婦女醫院以多種鹽份測量法，證實鹽份過高恐導致心臟病。研究團隊的生物統計學家庫克表示，人體攝取的鹽份難以精準定量，造成各研究相互矛盾，但此項研究利用多種測量法，結合統計技巧，得到較精準的結果。

「鹽份難以測量是眾所皆知。」庫克向《科學時報》表示，因為很難精準定量食物的鹽份含量，也就難以評估每人每日攝取多少鹽份。測量人體尿液的鹽份排出量是最合適的方法，但尿液中鹽份濃度隨活動而波動，因此必須收集24小時的尿液。但尿液中鹽份濃度每日也是波動的，需要多天數測量，增加測量難度。

根據《德干紀事報》報導，過去研究只利用川崎法等方法，測量特定時間點的尿液中鹽份濃度，但布萊根婦女醫院採用多種鹽份測量法，包括以標準測量法、川崎法等方法，量測不同時間點的尿液檢體，並以統計方法處理平均值，共測量3000名準高血壓患者的尿液鹽分濃度。

以標準測量法的測量的結果顯示，鹽份越高，病人早死率越高；而川崎法結果顯示，攝取低濃度和高濃度鹽份都和死亡率相關。庫克表示，不精確的鹽份測量恐影響研究真實性，任何利用不可靠測量法的健康研究，都不該在採信。

依衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），吃一碗泡麵所攝入之鈉量，已超過每日所需之一半以上；喝1杯200cc之杯湯當點心，就攝入每日所需鈉的四分之一；而看電視、電影或喝茶聊天時，隨口吃下100公克之魷魚絲等零食，所攝入之鈉含量至少佔每日所需鈉的三分之一以上，至於醃製類泡菜，每100公克超過2400毫克鈉，吃半碗就超標，民眾應小心攝取。

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