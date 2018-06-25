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醫搞定「大脖子」不留痕 斐濟婦人開心獻吻

2018-06-25 17:35聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

醫療無國界！國泰醫院醫療團今年5月赴斐濟執行醫療服務時發現，當地一名57歲婦人甲狀腺腫逾6年，脖子外觀腫如雞蛋，爬個樓梯就呼吸困難。為了不讓婦人脖子留下難看疤痕，醫師手術以「經口腔自然孔道」取代開脖子，順利她摘除腫瘤，讓婦人十分開心。

國泰醫院自4年前承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，今年五月底是第九度前往斐濟執行國際醫療服務，至今完成3600多人次診治。

國泰醫院醫療團團長、耳鼻喉科主治醫師王文弘說，甲狀腺亢進原因有二種，一種是飲食缺碘，另一種則是攝取太多碘，而斐濟是海島國家，飲食上很可能碘攝取過多。另外，主食是樹薯，其成分也可能使甲狀腺腫大，變成大脖子。

此外，甲狀腺腫瘤也好發於女性。王文弘說，斐濟沒有醫師會開甲狀腺腫瘤，甲狀腺腫病人只要錯過一次國際醫療團，就可能要等更久才能接受手術，個案婦人的甲腫腺腫就拖了6年才治療。

雖甲狀腺腫瘤九成是良性，但過腫會壓迫氣管，使個案婦人只要爬樓梯就呼吸不順，走路超過十分鐘就覺得喘，影響生活品質。醫師檢視她的腫瘤小於6公分，適合執行新式的「經口腔自然孔道」手術，免於脖子留下難看疤痕。

王文弘解釋，「自然孔」是指肛門、陰道、口鼻等部位，內視鏡經自然孔道出入手術，就不需另從體表開刀，達到體表無痕目標。只是，內視鏡器械不比手腕靈活，自口腔小於2公分的孔洞進出，考驗醫師的手術實力，並不簡單。

王文弘說，該新式手術引進台灣也才兩年多，這次也是台灣第一次把新技術輸出到國外，完成斐濟首例。執行手術期間，斐濟全國第三大醫院Labasa Hospital的開刀房醫護也到場觀摩錄影，為之驚艷。

由於斐濟醫療缺乏，當地人對醫師十分尊敬。王文弘笑說，術後他去查房探病，婦人激動地抱他、親他臉頰，讓他受寵若驚，但也很開心。

他也呼籲，民眾平時飲食應注意碘的攝取，多吃新鮮蔬果、避免加工製品，生活也盡量別熬夜，放鬆身心不緊繃，才能維持甲狀腺健康，遠離大脖子問題。

57歲斐濟婦人患甲狀腺腫逾六年，脖子外觀腫如雞蛋，一活動就呼吸困難。 圖╱國泰醫...
57歲斐濟婦人患甲狀腺腫逾六年，脖子外觀腫如雞蛋，一活動就呼吸困難。 圖╱國泰醫院提供
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國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘(右)用新式手術替婦人(左)摘除雞蛋般大小的甲狀腺...
國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘(右)用新式手術替婦人(左)摘除雞蛋般大小的甲狀腺腫，沒有留下疤痕，婦人開心對他擁抱獻吻。 圖╱國泰醫院提供
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國泰醫院將「經口腔自然孔道甲狀腺手術」技術輸出到斐濟，吸引該國第三大醫院Laba...
國泰醫院將「經口腔自然孔道甲狀腺手術」技術輸出到斐濟，吸引該國第三大醫院Labasa Hospital的開刀房醫護全都到場觀摩學習。 圖╱國泰醫院提供
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甲狀腺手術斐濟
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