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夏天不玩水要幹嘛！全台10大戲水區媲美水上遊樂園

2018-06-25 16:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

暑假就要到來，那麼熱的天氣最適合玩水消暑，除了一般水上遊樂園外，其實還有很多地方政府打造的戲水區，包含滑水道、漂漂河等都有，有免費、也有要收費的景點，不如趁假日帶著全家大小，或是揪三五好友一起來清涼一下。

1.宜蘭童玩節

一年一度的宜蘭國際童玩節即將在7月7日到8月19日間，於冬山河親水公園登場，展開為期44天的活動。今年宜蘭縣政府特別推出100元童玩護照，只要是國小一年級道國中三年級的兒童，也就是民國91年9月1日到101年7月6日間出生的小朋友，都可以用100元買到童玩護照，出示護照就可以無限暢玩園區。另設籍宜蘭縣或是身分證開頭英文為G的民眾，同樣適用100元童玩護照玩到飽。其他一般民眾或國外旅客購買童玩護照則是500元暢玩園區。

地址：宜蘭縣五結鄉親河路2段2號

2.台南烏山頭水庫親水公園

台南烏山頭水庫親水公園內部設有兒童戲水區、高空滑水道、雨林瀑布區、恐龍隧道、蘑菇區等5大戲水區，水池的水源引自烏山頭水庫，並且標示出水溫及水質檢測，玩起來更安心。其中，兒童戲水區設有水上兒童遊具，動物造型滑水梯，並於池岸設涼亭。恐龍隧道設置仿石洞隧道，隧道內有水簾幕以及類似侏儸紀石洞探險之感。滑水道提供遊客高空滑水樂趣。每天早上9點及下午5點半開放，每周一固定休園一天。此外，園區採取門票收費方式，全票200元、6歲以上半票120元、4到5歲40元。

地址：台南市官田區嘉南里68-2號

3.基隆暖暖親水公園

基隆暖暖親水公園沿途長達4公里，園內設有藝術石柱、兒童遊戲水池、親水步道、兒童遊樂設施，還有一座可以玩水的小城堡，除此之外還有一座藍色的親水吊橋，橫跨暖暖溪兩岸，公園周邊有許多步道及木棧道，玩法相當多元，預計7月7日起正式對外開放。

地址：基隆市暖暖區東碇路

4.台北大佳河濱公園

許多人野餐的熱門地點台北大佳河濱公園，除了可以野餐外，針對兒童設置沙坑遊戲區，同時還有免費的兒童戲水區可以玩，主要以灑水裝置為主，像是巨型圓圈、竹蜻蜓、花灑設施等。

地址：台北市中山區濱江街5號

5.鶯歌陶瓷博物館

位於鶯歌的陶瓷博物館除了可以欣賞陶藝外，也是許多家長愛帶小孩來玩的好去處，因為園區內設置了廣大戲水區，繽紛可愛的球體藝術裝置，讓小朋友迫不及待去玩，附近還有巨大沙坑可以盡情玩沙。園區表示今年6月就已開放戲水區，預計到9月底為止。但7月2日、3日，8月6日、7日，9月4日、5日水池需清洗消毒，所以暫停開放。

地址：新北市鶯歌區文化路200號

6.新竹南寮旅遊服務中心

新竹南寮旅遊服務中心近來全新開設的戲水景點親子沙灘戲水區，不僅有石雕地景，還有沙坑、溜滑梯以及戲水池等，其中，沙灘區每周一到日皆有開放，但戲水區每周二、三、四、六、日開放，試營運階段以周末為主。

地址：新竹市北區南寮街216號

7.新竹北埔冷泉

新竹縣北埔鄉冷泉，是除了宜蘭蘇澳之外，台灣唯一擁有天然冷泉的地方。當地的泉水屬碳酸泉，水中含有大量硫磺礦物，呈淺黃色的泉水傳聞對皮膚病有特殊療效，其沁涼的水溫多維持在10~20℃之間，也因為此區段水式平緩，較無安全之虞。

地址：新竹縣北埔鄉外坪村大坪路

8.台中大安濱海游泳池

台中大安濱海游泳池於6月2日開放到9月2日期間，園區內設有海水浴場、泳池，想要體驗各種有趣的水上活動，像是水上摩托車、香蕉船等，都可以在這裡玩到。

地址：台中市大安區北汕路86巷1號

9.高雄星光水岸公園

高雄星光水岸公園鄰近高雄新光碼頭、85大樓等地標，在此不僅可以眺望高雄河畔，還能夠體驗南台灣最大的親子戲水池，每年固定在夏天開放，大約每2小時噴一次水，每次噴15分鐘左右，對於高溫不斷的南台灣來說，可是個不錯的消暑景點。

地址：高雄市前鎮區新光路及成功路底

10.花蓮知卡宣綠森林親水公園

花蓮知卡宣親水公園近年不斷增設戲水設施，原有高2層樓、長14公尺滑水道、蜿蜒70公尺的漂漂河、還有彩虹噴泉與造浪池、迷宮等設施，今年再加碼打造高達8公尺的旋轉滑水道、5公尺高滑水道和衝浪池，根本水上遊樂園等級，7月起開放採取免費入場。

地址：花蓮縣吉安鄉中正路一段299號

鶯歌陶瓷博物館從6月起開放戲水區。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
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北埔冷泉旁的瀑布，不少民眾會站在瀑布下沖水。圖／本報系資料照
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台南烏山頭水庫親水公園內設有5大戲水區。圖／摘自台南烏山頭水庫親水公園官網
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宜蘭國際童玩藝術節，今年首度祭出百元電子童玩護照。圖／宜蘭縣府提供
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南寮旅遊服務中心的親子沙灘戲水區，吸引了不少遊客前往。圖／新竹市政府提供
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大安濱海旅客服務中心為城堡造型，與游泳池相連。圖／摘自台中市風景區管理所粉絲團
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暖暖親水公園內的水舞區今年預計7月7日公布。圖／基隆市政府提供
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高雄星光水岸公園也是消暑好去處。圖／摘自高雄旅遊網
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大佳河濱公園除了是野餐好去處外，也設有戲水專區，可以帶孩子一起前往。圖／台北市政...
大佳河濱公園除了是野餐好去處外，也設有戲水專區，可以帶孩子一起前往。圖／台北市政府提供
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花蓮知卡宣綠森林親水公園預計今年7月開放免費入場。圖／摘自花蓮縣政府官網
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滑水道護照冷泉
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