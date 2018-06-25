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飛機便當、高樓餐盒！昇恆昌、台北101搶攻用餐商機

2018-06-25 16:20聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

來台觀光人數逐年攀升，如何讓國外旅客掏錢消費，成為國內零售業者重要課題！包含免稅店昇恆昌、台北101大樓日前都推出創意餐盒吸金，昇恆昌在桃園機場開賣「飛機便當」，每日僅限量60個；至於台北101則推出「高空餐盒」，主打百元鈔票可享用到高樓景觀餐廳等級美食，未來還可望拉到一樓大廳販售，搶攻上班族及來往旅客商機。

台北101辦公大樓出租率高達九成，有超過上萬名上班族在此辦公，其中有1~2成民眾中午需訂購便當或外出用餐。日前業者找來高樓景觀餐廳包含「頂鮮101」、「隨意鳥地方」及「和料理食堂」等，分別以台式、西式、日式推出高空餐盒，每天限量100個在59樓販售，自從6月開賣以來，天天銷售一空。台北101副總經理劉家豪表示，未來101高空餐盒執行更加成熟後，將同步於一樓大廳販售，擴大服務信義商圈及往來遊客。

此外，台北101辦公大樓目前在一樓也設有「智能生活區」，設有使用電子支付的智慧化自動餐點販賣機，共有4台熱食機、1台冷食機，提供像是拉亞漢堡、龍記燒臘、悟饕池上、網路當紅的肌肉海灘等餐點，試營運至今，每日中午約可售出300份便當，反應不錯。

至於昇恆昌免稅店目前在經營包含桃園、松山、台中及高雄機場管制區餐飲，其中，在桃園機場第1航廈管制區內已開出9個餐飲服點，包含像是Homee Kitchen好饗廚房、Bistro：D畢卓樂地餐廳，以及去年新引進的SUNMAI金色三麥機場酒吧、法國可頌GC等，每年營收成長5％。業者表示，日前推出的飛機餐盒，Q版飛機造型吸睛且可重複使用，口味有滷排骨、燒雞腿及焢肉等，每個售價380元，依然供不應求。

昇恆昌在桃園機場開賣「飛機便當」。記者黃仕揚／攝影
昇恆昌在桃園機場開賣「飛機便當」。記者黃仕揚／攝影
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台北101推出「高空餐盒」，主打百元鈔票可享用到高樓景觀餐廳等級美食。圖／台北1...
台北101推出「高空餐盒」，主打百元鈔票可享用到高樓景觀餐廳等級美食。圖／台北101提供
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台北101大樓「智能生活區」的智慧化自動販賣機。圖／台北101提供
台北101大樓「智能生活區」的智慧化自動販賣機。圖／台北101提供
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SUNMAI金色三麥的機場酒吧。記者黃仕揚／攝影
SUNMAI金色三麥的機場酒吧。記者黃仕揚／攝影
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桃園機場台北101便當
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